В США создали камеру для унитаза для мониторинга здоровья

Американская компания Kohler , известная своими сантехническими решениями, представила Dekoda — инновационную систему с оптическими сенсорами, устанавливаемую прямо на унитаз. Устройство позволяет автоматически анализировать содержимое унитаза и предоставлять пользователю сведения о состоянии кишечника и уровне гидратации организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Kohler

Как работает Dekoda

Сенсоры размещены под углом, что обеспечивает конфиденциальность во время сбора данных. Система фиксирует:

частоту посещений туалета;

форму и консистенцию стула;

тревожные признаки, такие как следы крови.

Все результаты автоматически передаются в мобильное приложение. В случае выявления потенциальных проблем со здоровьем приложение Kohler Health может предупредить пользователя и рекомендовать обратиться к врачу.

Ограничения и требования к установке

Производитель отмечает, что Dekoda корректно работает только с унитазами светлых оттенков, так как сенсоры требуют достаточного уровня освещения для точного анализа.

Индивидуальная идентификация пользователей

Система оснащена функцией распознавания пользователей. Идентификация осуществляется с помощью сканера отпечатков пальцев, встроенного в настенный пульт дистанционного управления, который идет в комплекте с устройством.

Стоимость и подписка

Приложение Kohler Health уже доступно в App Store. Цена устройства $599 (около 48,7 тыс. руб.). Для работы системы требуется подписка: