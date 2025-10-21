В США создали камеру для унитаза для мониторинга здоровья

Американская компания Kohler, известная своими сантехническими решениями, представила Dekoda — инновационную систему с оптическими сенсорами, устанавливаемую прямо на унитаз. Устройство позволяет автоматически анализировать содержимое унитаза и предоставлять пользователю сведения о состоянии кишечника и уровне гидратации организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сенсоры размещены под углом, что обеспечивает конфиденциальность во время сбора данных. Система фиксирует:
частоту посещений туалета;
форму и консистенцию стула;
тревожные признаки, такие как следы крови.
Все результаты автоматически передаются в мобильное приложение. В случае выявления потенциальных проблем со здоровьем приложение Kohler Health может предупредить пользователя и рекомендовать обратиться к врачу.
Производитель отмечает, что Dekoda корректно работает только с унитазами светлых оттенков, так как сенсоры требуют достаточного уровня освещения для точного анализа.
Система оснащена функцией распознавания пользователей. Идентификация осуществляется с помощью сканера отпечатков пальцев, встроенного в настенный пульт дистанционного управления, который идет в комплекте с устройством.
Приложение Kohler Health уже доступно в App Store. Цена устройства $599 (около 48,7 тыс. руб.). Для работы системы требуется подписка:
$7 в месяц для одного пользователя;
$13 в месяц для семьи до пяти человек.
