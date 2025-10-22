В США начали сносить Белый дом: что происходит

Қазақ тіліне аудару

В Вашингтоне стартовали строительные работы на территории Белого дома. Как сообщают очевидцы, возле восточного крыла президентской резиденции были замечены экскаваторы и группа рабочих. Снимки, сделанные вечером 20 октября, показывают, что часть внешней стены здания уже демонтирована, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Reuters/Jessica Koscielniak; 5-tv.ru

Начало реконструкции: распоряжение президента

По данным BBC, инициатором изменений стал действующий президент США Дональд Трамп. Он лично распорядился о проведении частичного сноса восточной части Белого дома. Целью работ является строительство нового бального зала, который, по словам главы государства, станет «символом модернизации резиденции».

Что именно сносят и что появится на месте

Рабочие уже разобрали несколько элементов восточного крыла — включая крытый вход и часть оконных проемов. Эти участки здания относятся к первоначальной конструкции, возведённой еще в 1902 году. Новый зал планируют пристроить рядом с историческим корпусом, не затрагивая его архитектурное ядро.

Стоимость и источники финансирования

Проект оценивается в 250 миллионов долларов. Как отмечается, финансирование осуществляется за счёт частных инвестиций, однако имена спонсоров пока не раскрываются. Источники в администрации сообщают, что подрядчики уже приступили к предварительным работам и подготовке фундамента.

«Я люблю этот дом»: позиция Трампа

Комментируя реконструкцию, Дональд Трамп подчеркнул, что Белый дом остаётся для него «особым местом силы».

«Я люблю этот дом и хочу, чтобы он оставался не только символом истории, но и современности», — отметил президент.

По планам администрации, строительство завершится в течение ближайших двух лет. Новый зал будет использоваться для официальных приёмов, церемоний и благотворительных мероприятий.