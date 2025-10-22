В США начали сносить Белый дом: что происходит

В Вашингтоне стартовали строительные работы на территории Белого дома. Как сообщают очевидцы, возле восточного крыла президентской резиденции были замечены экскаваторы и группа рабочих. Снимки, сделанные вечером 20 октября, показывают, что часть внешней стены здания уже демонтирована, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
По данным BBC, инициатором изменений стал действующий президент США Дональд Трамп. Он лично распорядился о проведении частичного сноса восточной части Белого дома. Целью работ является строительство нового бального зала, который, по словам главы государства, станет «символом модернизации резиденции».
Рабочие уже разобрали несколько элементов восточного крыла — включая крытый вход и часть оконных проемов. Эти участки здания относятся к первоначальной конструкции, возведённой еще в 1902 году. Новый зал планируют пристроить рядом с историческим корпусом, не затрагивая его архитектурное ядро.
Проект оценивается в 250 миллионов долларов. Как отмечается, финансирование осуществляется за счёт частных инвестиций, однако имена спонсоров пока не раскрываются. Источники в администрации сообщают, что подрядчики уже приступили к предварительным работам и подготовке фундамента.
Комментируя реконструкцию, Дональд Трамп подчеркнул, что Белый дом остаётся для него «особым местом силы».
«Я люблю этот дом и хочу, чтобы он оставался не только символом истории, но и современности», — отметил президент.
По планам администрации, строительство завершится в течение ближайших двух лет. Новый зал будет использоваться для официальных приёмов, церемоний и благотворительных мероприятий.
