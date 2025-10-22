Женщина рассказала, что «провела годы на небесах» за 14 минут остановки сердца

Қазақ тіліне аудару

Австралийка Линда Крамер утверждает, что провела «годы на небесах», хотя на Земле прошло всего 14 минут. Своей историей она поделилась в интервью, опубликованном Metro, сообщает Lada.kz со ссылкой на Metro .

Фото: Dr Lynda Cramer/YouTube

«Я смотрела на всё сверху»

По словам Крамер, во время остановки сердца она почувствовала полное спокойствие и отсутствие страха. Женщина утверждает, что видела своё тело со стороны, а затем наблюдала, как бригада скорой помощи забрала его из дома.

После этого в комнату, по её описанию, вошли «темно-синие светящиеся шары», которые будто бы взаимодействовали между собой. Тогда рядом появилась «женщина», похлопавшая её по плечу и сказавшая: «Тебе нужно идти».

Мир цветов, гор и света

Следующим мгновением, рассказала Крамер, она оказалась на огромном цветочном поле, полном ярких красок, ароматов и света. По её словам, пейзажи там превосходили земные: горы были выше Эвереста, а вокруг находились тысячи радостных людей.

Звуки и цвета, как утверждает австралийка, были «неописуемыми», а сама реальность реагировала на её мысли. Женщина говорила, что могла перемещаться мгновенно и ощущала полное слияние с окружающим миром.

Путешествие по «другому миру»

Линда уверяет, что провела в том измерении около полутора лет. За это время она успела «посетить» долины, горы и огромный город с сияющими постройками.

Особенно запомнился момент, когда она оказалась у подножия собора, где встретила трёх энергетических существ. Они, по её словам, показали ей «энергетическую коробку», в которой содержались все воспоминания её земной жизни. Там женщина «прощала себя» за прошлые ошибки, превращая боль в свет и энергию.

Встреча с предком и предсказание будущего

В финале пережитого опыта Крамер оказалась в белой комнате. Там она встретила женщину, представившуюся её прапрабабушкой. Та, как утверждает Линда, рассказала ей о будущем — о возвращении в Австралию, службе в полиции, развитии посттравматического стрессового расстройства и о будущем как инструктора по оказанию первой помощи.

«Пять лет в небесах за 14 минут»

Когда женщина очнулась, выяснилось, что сердце не билось около 14 минут. Однако субъективно она ощущала, что «прожила» в ином мире целых пять лет.

Крамер призналась, что этот опыт навсегда изменил её взгляды на жизнь:

«Теперь я вижу людей не глазами, а сердцем и душой», — сказала она.

По её словам, пережитое дало ей понимание, что любовь и сострадание — единственные вещи, которые имеют значение «по ту сторону».