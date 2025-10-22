Россиянин хотел заработать в Южной Корее — попал в рабство: большего унижения не испытывал

Қазақ тіліне аудару

Южная Корея в последние годы активно продвигается как страна возможностей для иностранных рабочих. Агентства обещают россиянам «высокие заработки и приключения». Но на деле многие сталкиваются с тяжелым физическим трудом, эксплуатацией и унижением. Именно такую историю рассказал путешественник и блогер Алексей Кутовой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: carymor.wales

Обещанное «приключение» обернулось ловушкой

Кутовой решил отправиться на заработки в Южную Корею, чтобы попробовать себя в морском хозяйстве — на фермах по выращиванию водорослей. Ему пообещали хорошую оплату и новый опыт. Однако вместо приключений его ожидала реальность, похожая на рабство.

«Когда-нибудь мечтали побывать в рабстве? Я не мечтал, но побывал», — вспоминает Алексей Кутовой.

Сразу после прибытия россиянина, его друга и еще двух соотечественников оставили на распределительной базе недалеко от южнокорейского города Кванджу. Здесь они ждали дальнейших указаний от агента. Спать приходилось на кусках пенопласта, а вместо обещанной работы на ферме их заставили помогать с уборкой территории, включая туалеты.

Когда Алексей отказался, объяснив, что нанимался не уборщиком, а фермером, местный бригадир (саджан) накричал на него — и это стало первым тревожным сигналом.

Унижения и бесправие: «Полиция просто ударила по щеке»

После конфликта с агентом на базу приехала полиция. По словам Кутового, офицер без объяснений подошел к нему, произнес «полиция, полиция» и шлепнул по лицу.

«Так унизительно я еще никогда себя не чувствовал», — признался блогер.

Россияне поняли, что жаловаться бесполезно — без официального статуса работника они рисковали только депортацией.

Условия труда: 17 часов в день без отдыха

Позже Кутового все же отправили на морскую ферму, где выращивали водоросли ташима. Рабочий день начинался в три часа ночи и заканчивался около десяти вечера. Мигранты тянули тяжелые четырехметровые водоросли из моря, грузили их на лодки, везли на сушу и обрабатывали для продажи.

«Другие русские рассказывали, что падали в обморок прямо за борт — от изнеможения», — отметил путешественник.

Работа длилась без выходных, и многие не выдерживали физических нагрузок. Организм буквально «сдавался» после нескольких дней непрерывного труда.

«Работаете хуже китайцев» — как обращаются с иностранцами

Несмотря на изнуряющие условия, бригадир постоянно выражал недовольство темпом работы россиян. Он сравнивал их с китайскими рабочими, которые, по его словам, «пашут без перерывов, как машины».

Когда Алексей попросил расчет и решил уйти, саджан попытался удержать заработанное. Лишь вмешательство агента помогло получить деньги — 280 долларов за неделю труда по 17 часов в день.

Без прав и защиты: «Нелегалы абсолютно беспомощны»

Кутовой подчеркивает: пожаловаться на эксплуатацию в Южной Корее невозможно, если ты работаешь нелегально. Любая жалоба приведет лишь к депортации. Поэтому тысячи мигрантов из России и стран СНГ вынуждены терпеть издевательства, чтобы не остаться без заработка и возможности остаться в стране.

«Нелегальный статус делает работников абсолютно беззащитными», — говорит блогер.

Местные власти, в свою очередь, ведут активную борьбу с нелегальными работниками — и нередко россиянам отказывают во въезде из-за подозрения в нарушении трудового режима.

Итог: никакой романтики, только рабский труд

По словам Кутового, работать на морских фермах Южной Кореи он никому не посоветует. Это тяжелый физический труд, унижения, низкая оплата и полное отсутствие правовой защиты.