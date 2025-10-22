Литва закрыла границу с Белоруссией

Қазақ тіліне аудару

После вторжения в воздушное пространство Литвы контрабандных метеозондов власти страны приняли решение временно закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Решение принято из соображений безопасности

Как сообщил глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, закрытие пограничных переходов — это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности воздушного и наземного пространства страны.

Он уточнил, что КПП возобновят работу только после того, как будет решена ситуация в воздушном пространстве и вновь откроется международный аэропорт Вильнюса.

Метеозонды нарушили работу столичного аэропорта

22 октября международный аэропорт Вильнюса приостановил деятельность из-за зафиксированных в небе объектов, предположительно метеозондов, используемых контрабандистами. Эти устройства, по данным властей, применяются для нелегальной доставки товаров через государственную границу.

Аэронавигационная служба временно приостановила полеты всех самолетов, ожидая официального разрешения на возобновление работы.

Похожий инцидент уже происходил ранее

Проблемы с неопознанными летающими объектами у Вильнюсского аэропорта уже имели место. Так, в ночь на 5 октября воздушная гавань также была вынуждена временно приостановить работу после получения данных о приближении к городу неопознанных объектов, напоминающих воздушные шары.

Тогда полеты были остановлены до выяснения обстоятельств, что стало сигналом о возможных нарушениях безопасности на границе.

Контрабандные технологии вызывают тревогу

Использование метеозондов для перемещения товаров между Белоруссией и Литвой вызывает обеспокоенность у литовских властей и силовых структур. Эксперты отмечают, что подобные устройства могут представлять угрозу не только для авиации, но и для национальной безопасности страны.

Правительство Литвы пообещало усилить контроль над воздушным пространством и принять дополнительные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.