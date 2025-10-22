Названа неочевидная причина плохого сна и «разбитости» по утрам

Қазақ тіліне аудару

Повышенная концентрация углекислого газа в спальне может быть одной из скрытых причин плохого сна, утренней усталости и даже сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Университета Васэда (Япония), опубликовавшие результаты в журнале Science and Technology for the Built Environment (STBE), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pikabu.ru

Международная команда ученых проанализировала 17 ранее опубликованных исследований и 22 экспериментальных набора данных, чтобы понять, как качество воздуха в спальне влияет на здоровье и структуру сна.

Как углекислый газ влияет на сон

Результаты анализа показали, что при повышении концентрации CO₂ в воздухе до 1000 ppm (миллионных долей) у человека начинает изменяться структура сна. Нарушается чередование фаз, снижается глубина ночного отдыха, а мозг получает меньше кислорода.

Оптимальными условиями для полноценного сна специалисты назвали уровень не выше 800 ppm.

По словам руководителя исследования профессора Мидзухо Акимото, уже незначительное превышение нормы способно привести к:

утренней вялости и головной боли;

ухудшению концентрации внимания и памяти;

повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблема вентиляции и устаревшие стандарты

Как отмечают авторы работы, действующие строительные нормы не обеспечивают достаточный воздухообмен. В среднем они покрывают лишь половину от реально необходимого объема свежего воздуха.

Для поддержания безопасного уровня CO₂ требуется не менее восьми литров приточного воздуха в секунду на одного человека — это примерно вдвое больше существующих стандартов вентиляции.

Плохая циркуляция воздуха, особенно ночью при закрытых окнах и дверях, приводит к накоплению углекислого газа, что вызывает не только сонливость, но и долговременные негативные эффекты для сердца и сосудов.

Последствия для организма

Учёные напомнили, что при недостатке кислорода (гипоксии) организм включает стрессовый механизм:

активируется симпатическая нервная система,

повышается уровень гормонов стресса — кортизола и адреналина,

учащается сердцебиение,

сужаются сосуды.

Эти реакции создают дополнительную нагрузку на сердце и сосудистую систему, увеличивая риск гипертонии, ишемической болезни и инсульта.

Нарушение сна и воспалительные процессы

Недостаточная вентиляция ведет также к фрагментации сна — частым пробуждениям и снижению общей продолжительности глубоких фаз. В крови при этом повышается уровень воспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок, что указывает на развитие скрытых воспалительных процессов.

По мнению исследователей, это еще одно доказательство того, что качество воздуха в жилых помещениях напрямую связано с качеством сна и рисками хронических заболеваний.

Вывод

Специалисты Университета Васэда призывают пересмотреть санитарные и строительные нормативы воздухообмена. Простое решение — улучшение вентиляции и регулярное проветривание — может стать эффективной профилактикой не только плохого сна, но и серьезных сердечно-сосудистых нарушений.