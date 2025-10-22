18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
22.10.2025, 11:10

Солнце взорвалось: крупнейший выброс плазмы снят на видео

Новости Мира 0 429

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН 22 октября показали видеозапись крупнейшего за последнее время взрыва на Солнце. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале лаборатории, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Видео показывает масштабы событий на Солнце

Как отметили специалисты, взрыв произошел на обратной стороне Солнца. Перед ним наблюдались два средних выброса плазмы в северном направлении, после чего разразилось самое крупное событие.

Для понимания масштаба:

  • Маленький кружок в центре видео – это само Солнце, диаметр которого составляет 1,5 млн километров.

  • Для сравнения, диаметр Земли – менее 13 тысяч километров.

По словам ученых, такой контраст наглядно демонстрирует колоссальные масштабы солнечных выбросов.

Обратная сторона Солнца теперь недоступна для прямого наблюдения

Специалисты подчеркнули, что обратная сторона Солнца всего 10 дней назад была видимой с Земли. Однако в настоящий момент ни один космический аппарат с этой стороны не находится.

Единственный спутник, наблюдающий Солнце с близкого расстояния – Solar Orbiter – расположен напротив обращенной к Земле стороны и фиксирует то же, что видят наземные обсерватории.

