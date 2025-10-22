Солнце взорвалось: крупнейший выброс плазмы снят на видео

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН 22 октября показали видеозапись крупнейшего за последнее время взрыва на Солнце. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале лаборатории, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как отметили специалисты, взрыв произошел на обратной стороне Солнца. Перед ним наблюдались два средних выброса плазмы в северном направлении, после чего разразилось самое крупное событие.
Для понимания масштаба:
Маленький кружок в центре видео – это само Солнце, диаметр которого составляет 1,5 млн километров.
Для сравнения, диаметр Земли – менее 13 тысяч километров.
По словам ученых, такой контраст наглядно демонстрирует колоссальные масштабы солнечных выбросов.
Специалисты подчеркнули, что обратная сторона Солнца всего 10 дней назад была видимой с Земли. Однако в настоящий момент ни один космический аппарат с этой стороны не находится.
Единственный спутник, наблюдающий Солнце с близкого расстояния – Solar Orbiter – расположен напротив обращенной к Земле стороны и фиксирует то же, что видят наземные обсерватории.
