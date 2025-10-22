18+
22.10.2025, 12:35

Кого кошки любят больше — мужчин или женщин

Существует распространённое мнение, что кошки выбирают хозяина в семье по половому признаку: коты якобы тянутся к женщинам, а кошки — к мужчинам. Но так ли это на самом деле? Эксперт канала «Кошка.ру» развенчивает эти стереотипы и объясняет, на что питомцы обращают внимание прежде всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Не спешите «очеловечивать» эмоции питомцев

Многие ошибочно приписывают кошкам человеческие эмоции. Считать, что кот автоматически выберет женщину из-за противоположного пола, неверно. Психология кошек устроена иначе: для них важны не пол владельца, а его характер и темперамент.

Характер и уверенность — ключ к сердцу кошки

Эксперт подчёркивает, что животные испытывают особую привязанность к спокойным и уверенным в себе людям. Кошкам нравится, когда хозяин уравновешен, придерживается режима и проявляет стабильность в поведении. Именно эти качества создают ощущение безопасности, которое так важно для питомцев.

Забота и внимание важнее пола

Не менее значимым фактором остаётся ежедневная забота: кормление, игра, общение. Кошка охотнее выбирает того, кто уделяет ей время, проявляет внимание и заботится о её комфорте.

Итог: любовь кошки — индивидуальна

Таким образом, эксперт утверждает: деление кошек и котов на «любителей мужчин» и «любителей женщин» — миф. Привязанность питомца формируется индивидуально и зависит скорее от характера, уверенности и заботы со стороны владельца, чем от его пола.

