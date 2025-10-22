Назван простой способ проверить состояние здоровья с помощью стула

Қазақ тіліне аудару

Оценить состояние легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц можно без сложного оборудования. Достаточно всего одной минуты и обычного стула. Об этом рассказал пульмонолог Рикардо Хосе в беседе с Metro, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: granmax.ru

Тест «Сидя–стоя»: как работает

Суть метода проста: нужно подсчитать количество полных переходов из положения сидя в положение стоя и обратно за 60 секунд.

Этот показатель позволяет сделать выводы о:

общей физической выносливости;

эффективности работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

силе и тонусе скелетных мышц.

Как правильно выполнять тест

Для выполнения теста потребуется:

устойчивый стул с опорой спинкой к стене, чтобы он не смещался;

плоская поверхность для стоп;

таймер, который можно видеть или за которым будет следить помощник.

Инструкция:

Сядьте на стул, ноги полностью стоят на полу. Руки можно положить на бедра, скрестить на груди или держать по бокам. Запустите таймер на одну минуту. Вставайте со стула и снова садитесь, не используя руки для опоры. Один полный цикл подъема и возвращения считается за один повтор. Продолжайте в удобном темпе до окончания минуты и подсчитайте количество повторов.

Нормы для разных возрастов

Результаты теста зависят от возраста:

До 40 лет: обычно не менее 40 повторов;

Средний возраст: 30–40 повторов;

Старше 70 лет: 20–30 повторов.

Эти показатели дают общее представление о физической форме и выносливости.

Важные противопоказания

Тест противопоказан, если наблюдаются:

переутомление или сильная усталость;

головокружение или тошнота;

острые боли;

признаки инфекции;

употребление алкоголя или наркотических веществ.

Следование этим рекомендациям поможет безопасно оценить свое здоровье без риска для организма.