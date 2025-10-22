Назван простой способ проверить состояние здоровья с помощью стула

Оценить состояние легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц можно без сложного оборудования. Достаточно всего одной минуты и обычного стула. Об этом рассказал пульмонолог Рикардо Хосе в беседе с Metro, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Суть метода проста: нужно подсчитать количество полных переходов из положения сидя в положение стоя и обратно за 60 секунд.
Этот показатель позволяет сделать выводы о:
общей физической выносливости;
эффективности работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
силе и тонусе скелетных мышц.
Для выполнения теста потребуется:
устойчивый стул с опорой спинкой к стене, чтобы он не смещался;
плоская поверхность для стоп;
таймер, который можно видеть или за которым будет следить помощник.
Инструкция:
Сядьте на стул, ноги полностью стоят на полу.
Руки можно положить на бедра, скрестить на груди или держать по бокам.
Запустите таймер на одну минуту.
Вставайте со стула и снова садитесь, не используя руки для опоры. Один полный цикл подъема и возвращения считается за один повтор.
Продолжайте в удобном темпе до окончания минуты и подсчитайте количество повторов.
Результаты теста зависят от возраста:
До 40 лет: обычно не менее 40 повторов;
Средний возраст: 30–40 повторов;
Старше 70 лет: 20–30 повторов.
Эти показатели дают общее представление о физической форме и выносливости.
Тест противопоказан, если наблюдаются:
переутомление или сильная усталость;
головокружение или тошнота;
острые боли;
признаки инфекции;
употребление алкоголя или наркотических веществ.
Следование этим рекомендациям поможет безопасно оценить свое здоровье без риска для организма.
