18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.10.2025, 13:30

Назван простой способ проверить состояние здоровья с помощью стула

Новости Мира 0 642

Оценить состояние легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц можно без сложного оборудования. Достаточно всего одной минуты и обычного стула. Об этом рассказал пульмонолог Рикардо Хосе в беседе с Metro, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: granmax.ru
Фото: granmax.ru

Тест «Сидя–стоя»: как работает

Суть метода проста: нужно подсчитать количество полных переходов из положения сидя в положение стоя и обратно за 60 секунд.

Этот показатель позволяет сделать выводы о:

  • общей физической выносливости;

  • эффективности работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

  • силе и тонусе скелетных мышц.

Как правильно выполнять тест

Для выполнения теста потребуется:

  • устойчивый стул с опорой спинкой к стене, чтобы он не смещался;

  • плоская поверхность для стоп;

  • таймер, который можно видеть или за которым будет следить помощник.

Инструкция:

  1. Сядьте на стул, ноги полностью стоят на полу.

  2. Руки можно положить на бедра, скрестить на груди или держать по бокам.

  3. Запустите таймер на одну минуту.

  4. Вставайте со стула и снова садитесь, не используя руки для опоры. Один полный цикл подъема и возвращения считается за один повтор.

  5. Продолжайте в удобном темпе до окончания минуты и подсчитайте количество повторов.

Нормы для разных возрастов

Результаты теста зависят от возраста:

  • До 40 лет: обычно не менее 40 повторов;

  • Средний возраст: 30–40 повторов;

  • Старше 70 лет: 20–30 повторов.

Эти показатели дают общее представление о физической форме и выносливости.

Важные противопоказания

Тест противопоказан, если наблюдаются:

  • переутомление или сильная усталость;

  • головокружение или тошнота;

  • острые боли;

  • признаки инфекции;

  • употребление алкоголя или наркотических веществ.

Следование этим рекомендациям поможет безопасно оценить свое здоровье без риска для организма.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь