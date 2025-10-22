Отец Маска напомнил о чуде, которое совершил Советский Союз во Вторую мировую

Қазақ тіліне аудару

Отец известного бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, в ходе открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана назвал спасение мира Советским Союзом во времена Второй мировой войны настоящим чудом. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

«Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом», — подчеркнул он.

По словам Маска-старшего, именно этот подвиг помог миру выжить и преодолеть угрозу нацизма.

Визит в Казань и интерес к ИТ

21 октября Эррол Маск прибыл в Казань, чтобы посетить местные ИТ-парки. Он отметил высокий уровень университетов города и активное развитие технологий, в частности в области искусственного интеллекта.

«Казань привлекла меня своими образовательными центрами и инновационными проектами», — отметил он.

Возможный визит Илона Маска в Россию

Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон Маск, ранее уже посещал Россию и, возможно, вновь приедет в страну в ближайшем будущем.