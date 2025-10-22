Отец Маска напомнил о чуде, которое совершил Советский Союз во Вторую мировую

Отец известного бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, в ходе открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана назвал спасение мира Советским Союзом во времена Второй мировой войны настоящим чудом. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом», — подчеркнул он.
По словам Маска-старшего, именно этот подвиг помог миру выжить и преодолеть угрозу нацизма.
21 октября Эррол Маск прибыл в Казань, чтобы посетить местные ИТ-парки. Он отметил высокий уровень университетов города и активное развитие технологий, в частности в области искусственного интеллекта.
«Казань привлекла меня своими образовательными центрами и инновационными проектами», — отметил он.
Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон Маск, ранее уже посещал Россию и, возможно, вновь приедет в страну в ближайшем будущем.
«Илон постоянно в движении, он много путешествует. Так что вполне возможно, что он окажется здесь», — добавил Эррол Маск.
