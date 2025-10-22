Мужчина устроил теракт в центре Белграда

Қазақ тіліне аудару

В центре Белграда произошел резонансный инцидент: 70-летний мужчина открыл огонь и поджег палатку сторонников президента Сербии Александра Вучича возле здания парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Соцсети

Нападение и первые жертвы

По данным издания Kurir, злоумышленник выстрелил в 57-летнего гражданина, ранив его в бедро. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где его состояние оценили как стабильное — угрозы жизни нет.

После стрельбы мужчина поджег одну из палаток сторонников президента, установленных на площади перед парламентом. В огонь он бросил несколько патронов, что вызвало громкий хлопок и панику среди людей, находившихся на площади.

Реакция экстренных служб

На место происшествия сразу прибыли полиция, пожарные и представитель Высшей прокуратуры Белграда. Район оцеплен, продолжаются тушение пожара и следственные действия.

Подозреваемого удалось оперативно задержать и обезвредить.

Обращение президента

Президент Сербии Александр Вучич планирует экстренное обращение к гражданам сегодня в 13:00 по местному времени (14:00 мск) в связи с произошедшим инцидентом.

Возможная мотивация и последствия

По неофициальной информации, мужчина мог целиться в газовый баллон рядом с палаткой, что могло привести к более масштабной трагедии.

Событие усилило общественную тревогу на фоне регулярных массовых протестов в Сербии, связанных с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, когда навесной козырек обрушился на людей.