Названа профессия с самым высоким риском заболеваний костей

Қазақ тіліне аудару

Бывшие профессиональные футболисты, которые во время карьеры сталкивались с травмами стопы или голеностопного сустава, после завершения спортивной деятельности значительно чаще страдают от остеоартроза. Особенно высок риск у тех спортсменов, которым регулярно делали инъекции кортизона. Эти выводы представили ученые из Университета Ноттингема. Результаты исследования опубликованы в журнале Rheumatology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Футбол традиционно считается видом спорта с повышенным риском травм, особенно нижних конечностей. Наиболее частые повреждения включают растяжения связок голеностопа и переломы плюсневых костей. Обычно они происходят во время матчей, когда высока скорость, нагрузка и риск контакта между игроками. Такие травмы могут вызывать боль, отеки и повреждение хряща, что в дальнейшем приводит к развитию артроза стопы или голеностопного сустава, сопровождающегося хронической болью и ограничением подвижности.

Частые травмы и спорные методы лечения

По данным исследования, около четверти профессиональных футболистов получают травмы стоп или голеностопа в течение своей карьеры. Для ускорения возвращения на поле врачи часто используют инъекционные методы лечения: кортикостероиды, местные анестетики или плазму, обогащенную тромбоцитами.

Однако подобные процедуры остаются спорными. Они могут временно маскировать боль и повреждения, но в долгосрочной перспективе способствуют разрушению сустава. Таким образом, ускоренное лечение иногда приводит к более серьезным последствиям для здоровья спортсмена после завершения карьеры.

Статистика исследования

В исследовании участвовали 424 бывших футболиста, опрошенные в период с августа 2020 по октябрь 2021 года. Анализ показал, что:

73% тех, у кого развился артроз, ранее получали травмы стопы или голеностопа.

75% из них проходили курс лечения с использованием кортикостероидных инъекций во время карьеры.

Многие спортсмены получали более четырех инъекций за сезон, что превышает рекомендуемые нормы.

Вывод ученых

«Наши результаты ясно показывают, что серьезная травма стопы или голеностопа в период активной карьеры — это ключевой и потенциально предотвращаемый фактор риска развития остеоартроза в зрелом возрасте», — подчеркнул руководитель исследования профессор Вэйя Чжан.

Исследование подчеркивает важность внимательного подхода к лечению спортивных травм и необходимость профилактики долгосрочных последствий для здоровья спортсменов.