23.10.2025, 07:26

Как завести автомобиль с севшим аккумулятором: проверенный дедовский способ

Новости Мира 0 357

Ситуация, когда аккумулятор автомобиля разряжается, знакома каждому водителю. Чаще всего это случается в самый неподходящий момент — утром перед работой или во время поездки за город. Но даже если поблизости нет зарядного устройства или помощи, есть способ «оживить» мотор с помощью подручных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: storage.googleapis.com
Фото: storage.googleapis.com

Когда техника подводит: что делать, если аккумулятор сел

Если неприятность застала на парковке у дома, решение обычно простое — можно попросить соседа «прикурить» или воспользоваться зарядным устройством.
Но совсем другое дело — когда вы остались на трассе или в безлюдном месте. В этом случае на помощь приходит старый, но действенный метод, проверенный десятилетиями опытных водителей.

Что потребуется

Для того чтобы завести машину без работающего аккумулятора, понадобятся всего два предмета:

  • домкрат, чтобы приподнять одно из ведущих колес;

  • трос, который можно использовать как импровизированный «пусковой ремень».

Пошаговая инструкция

  1. Поднимите заднее колесо — если у вас задний привод (или переднее, если привод передний).

  2. Включите вторую передачу.

  3. Намотайте трос на колесо в правильном направлении — так, чтобы колесо крутилось вперёд.

  4. Резко потяните трос. Если сделать это достаточно быстро, коленчатый вал получит нужные обороты, и двигатель заведется.

Иногда мотор запускается не с первого раза, поэтому стоит повторить попытку несколько раз.

Советы автоэксперта

Автоэксперт Павел Жидков отмечает, что метод работает как с передним, так и с задним приводом, главное — правильно определить, какое колесо отвечает за передачу крутящего момента.

Также важно следить за направлением вращения — если колесо крутится назад, двигатель не заведется.

Заключение

Хотя способ с тросом и домкратом — не из современных, он способен выручить водителя в экстремальной ситуации, когда нет доступа к «прикуриванию» или зарядному устройству. Главное — действовать аккуратно и соблюдать технику безопасности.

Такой «дедовский метод» доказывает: иногда самые простые решения оказываются самыми надежными.

0
1
0
