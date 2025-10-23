Цифровая усталость: миллионы россиян возвращаются к наличным

Қазақ тіліне аудару

Проблемы с банковскими счетами и блокировками все чаще заставляют россиян переходить на расчеты наличными. Согласно данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», 11% опрошенных полностью отказались от безналичных платежей и пользуются только купюрами и монетами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: YouTube

Как россияне платят: баланс между наличными и картами

Исследование показало, что предпочтения граждан в вопросах оплаты остаются неоднозначными:

15% назвали наличные основным средством расчетов;

48% одинаково часто используют наличные и безналичные способы;

31% предпочитают банковские карты;

6% признались, что вообще не пользуются наличными.

Таким образом, почти половина населения сохраняет «гибридную» модель поведения — совмещая карты и наличные в повседневных расходах.

Почему растет интерес к наличным

Причины возврата к наличным у россиян различаются:

20% жалуются на слабую инфраструктуру безналичных платежей, особенно в малых населенных пунктах;

5% предпочитают наличные, чтобы «не оставлять цифровой след»;

23% получают зарплату в конверте и, соответственно, чаще тратят наличные;

41% держат купюры «на всякий случай» — например, для чаевых или в ситуациях, где карты не принимаются.

Таким образом, возврат к наличным часто обусловлен не только личными предпочтениями, но и объективными обстоятельствами.

Где чаще всего расплачиваются наличными

Региональные различия оказались заметными. Наибольшая доля сторонников наличных расчетов зафиксирована:

на Урале — 23% ,

на Дальнем Востоке — 20% ,

в Сибири — 16% ,

в Центральной России (без Москвы) — 13%.

В то же время в Москве и Санкт-Петербурге доля таких граждан минимальна — лишь 8%. Это связано с развитой системой безналичных сервисов и высокой долей онлайн-платежей в мегаполисах.

Аресты счетов и долги — главные причины отказа от карт

По словам директора департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анны Романенко, рост популярности наличных связан не только с привычками, но и с усилением мер взыскания долгов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в первом полугодии 2025 года на исполнении находилось 91,9 миллиона судебных производств, что на 5 миллионов больше, чем годом ранее.

Из-за затягивания процедур снятия ареста со счетов многие россияне предпочитают снимать деньги заранее и обходиться без банковских сервисов. Постепенно такой вынужденный шаг превращается в устойчивую привычку. «Когда есть риск блокировки счета, наличные становятся символом финансовой независимости», — подчеркнула Романенко.

Кто участвовал в исследовании

Опрос проводился среди 2,5 тысячи жителей России в возрасте от 18 до 70 лет. Его результаты демонстрируют: несмотря на повсеместное распространение цифровых платежей, доверие к наличным деньгам в стране остается стабильно высоким — особенно в условиях экономической и правовой неопределенности.