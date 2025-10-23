18+
23.10.2025, 08:18

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Новости Мира 0 587

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. По словам американского президента, у него сложилось впечатление, что переговоры не приведут к нужным результатам, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Решение президента США

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — пояснил Трамп журналистам.

Тем не менее, глава Белого дома подчеркнул, что не отказывается от идеи диалога с Москвой в будущем и по-прежнему намерен искать пути урегулирования конфликта на Украине.

Новые антироссийские санкции

Трамп также заявил, что пришло время ввести новые санкции против России. Он сообщил о подготовке ограничительных мер, которые затронут две крупнейшие нефтяные компании страны.

«Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», — отметил президент США.

При этом Трамп признал, что введение санкций не обязательно побудит Владимира Путина к переговорам.

Позиция по украинскому конфликту

Американский лидер вновь обозначил свою позицию по ситуации на Украине. Он считает, что сторонам необходимо зафиксировать текущие позиции на линии соприкосновения и прекратить боевые действия.

По словам Трампа, Россия стремится к контролю над всей территорией Украины, но в то же время готова идти на определённые уступки.

Президент также раскритиковал политику предыдущей администрации США, заявив, что при Джо Байдене Вашингтон «по глупости бесплатно отдавал Киеву оружие».

Военно-технические и дипломатические заявления

В ходе общения с прессой Трамп сделал ряд громких заявлений:

  • США не намерены обучать другие страны использованию ракет Tomahawk;

  • Украина, по его данным, наносит удары вглубь России европейскими, но не американскими ракетами;

  • он рассчитывает на проявление здравого смысла со стороны Владимира Путина и Владимира Зеленского;

  • председатель КНР Си Цзиньпин, по мнению Трампа, способен повлиять на ход мирного процесса;

  • Китай и Россия, как подчеркнул американский президент, «от природы не могут быть союзниками»;

  • США не возражают против инициативы России по продлению ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Контекст переговоров

Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. После беседы американский лидер сообщил о намерении провести очную встречу в Будапеште.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что организация саммита будет непростой задачей, однако Москва настроена конструктивно.

Накануне представитель администрации Трампа заявил, что президент пока не планирует встречаться с Путиным, уточнив, что решение о саммите ещё не принято. Сам Трамп пообещал озвучить окончательную позицию в течение ближайших двух дней.

