Обновление WhatsApp: пользователей предупредили о больших изменениях

Мессенджер WhatsApp представил ряд важных обновлений, которые направлены на повышение конфиденциальности пользователей и защиту от мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на "НТР 24".
Одним из ключевых нововведений стала переработка настроек приватности. Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, кто будет видеть информацию в разделе «О себе».
Ранее эти данные были доступны всем контактам, однако после обновления появилась возможность скрывать их от отдельных людей или целых групп пользователей.
В компании подчеркнули, что изменение направлено на усиление защиты личных данных. Каждый пользователь теперь сможет адаптировать настройки своего аккаунта под собственные требования конфиденциальности.
Еще одним важным нововведением стала функция предупреждений о потенциальной опасности. WhatsApp* теперь уведомляет пользователей о рисках при включении функции демонстрации экрана.
Такая мера введена из-за участившихся случаев мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников известных компаний, просят жертв включить демонстрацию экрана. В результате мошенники получают доступ к конфиденциальной информации, включая коды доступа.
Теперь перед активацией этой функции пользователи будут получать предупреждение о возможной опасности передачи данных посторонним лицам. В компании выразили надежду, что нововведение позволит значительно снизить риски и защитить пользователей от мошенников.
