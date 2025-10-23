Обновление WhatsApp: пользователей предупредили о больших изменениях

Қазақ тіліне аудару

Мессенджер WhatsApp представил ряд важных обновлений, которые направлены на повышение конфиденциальности пользователей и защиту от мошенников, сообщает Lada.kz со ссылкой на "НТР 24" .

Фото: 9to5mac.com

Улучшенная конфиденциальность

Одним из ключевых нововведений стала переработка настроек приватности. Теперь пользователи могут самостоятельно выбирать, кто будет видеть информацию в разделе «О себе».

Ранее эти данные были доступны всем контактам, однако после обновления появилась возможность скрывать их от отдельных людей или целых групп пользователей.

В компании подчеркнули, что изменение направлено на усиление защиты личных данных. Каждый пользователь теперь сможет адаптировать настройки своего аккаунта под собственные требования конфиденциальности.

Борьба с мошенниками

Еще одним важным нововведением стала функция предупреждений о потенциальной опасности. WhatsApp* теперь уведомляет пользователей о рисках при включении функции демонстрации экрана.

Такая мера введена из-за участившихся случаев мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников известных компаний, просят жертв включить демонстрацию экрана. В результате мошенники получают доступ к конфиденциальной информации, включая коды доступа.

Теперь перед активацией этой функции пользователи будут получать предупреждение о возможной опасности передачи данных посторонним лицам. В компании выразили надежду, что нововведение позволит значительно снизить риски и защитить пользователей от мошенников.