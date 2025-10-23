Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника и выдали скорбящей семье другого

Қазақ тіліне аудару

В Лос-Анджелесе, США, семья Джоуи Эспиносы подала в суд на похоронное бюро Forest Lawn Covina Hills после шокирующего инцидента: бюро потеряло тело их родственника и по ошибке выдало семье другого человека. Об этом сообщает CBS News, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ошибка бюро: потеря и подмена тела

По информации СМИ, сотрудники бюро не смогли своевременно найти останки Эспиносы. В результате скорбящая семья была вынуждена проводить похороны другого человека, пока настоящий труп не был обнаружен. Исправление ошибки заняло более часа, что лишь усилило стресс участников церемонии.

Эмоциональная нагрузка на семью

Тетя Джоуи Эспиносы, Лаура Леварио, рассказала, что инцидент произвел сильное психологическое впечатление на всех присутствующих. «Это было ужасно — и без того печальные похороны превратились в настоящий кошмар», — отметила она.

Ситуацию усугубило еще одно происшествие: во время поминальной службы муж Леварио перенес сердечный приступ и был госпитализирован.

Ответ похоронного бюро и компенсация

В Forest Lawn Covina Hills признали произошедшее ошибкой планирования и предложили семье символическую компенсацию в размере 200 долларов (около 16,3 тысячи рублей). При этом изначальная стоимость услуг составляла почти 20 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

Леварио подчеркнула несправедливость ситуации: «Когда вы тратите такие деньги на место вроде Forest Lawn, вы надеетесь, что все будет сделано правильно».