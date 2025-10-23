Юрия Николаева экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими

Телеведущий Юрий Николаев, которому 76 лет, был экстренно доставлен в больницу из-за серьезных проблем с дыханием. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным Mash, у Николаева резко ухудшилось самочувствие:
появилось сильное одышку;
мучил кашель и слабость;
возникло головокружение;
при ходьбе телеведущий падал и еле мог говорить.
Скорая помощь была вызвана незамедлительно, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь.
После госпитализации Николаеву удалось стабилизировать состояние. Врачи отмечают, что:
он снова начал свободно дышать;
смог самостоятельно ходить;
его выписали из больницы.
Специалисты запретили телеведущему курить. По данным Mash, Николаев ранее выкуривал по две пачки сигарет в день.
Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, Юрий Николаев продолжает брать заказы на выступления на корпоративах. Сообщается, что его гонорар за выступление составляет около 5 миллионов рублей.
13 января Mash сообщил, что телеведущий провел два дня в реанимации после новогодних праздников.
Причиной госпитализации тогда стал перелом бедра: Николаев споткнулся о мебель в своем доме. Ему провели срочную операцию, после которой он находился в реанимации, но затем его перевели в обычную палату.
Жена Юрия Николаева, Элеонора, опровергла слухи о том, что телеведущий страдает провалами в памяти, подчеркнув, что информация не соответствует действительности.
