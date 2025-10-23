Популярный сладкий напиток оказался природным энергетиком

Қазақ тіліне аудару

Недавнее исследование ученых из Технологического университета Наньянг (Сингапур) показало, что молоко с добавлением темного шоколада способно не только радовать вкусом, но и повышать физическую выносливость. Согласно публикации в журнале Nutrients, напиток улучшает обмен энергии в мышцах, ускоряет восстановление после нагрузок и помогает дольше сохранять силу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest

Эксперимент: короткие забеги и молочный эффект

В исследовании приняли участие 20 добровольцев, которые выполняли серию коротких интенсивных спринтов. Перед забегами участники получали молоко с темным или белым шоколадом. Результаты показали, что уже через несколько минут после приема напитка с темным шоколадом спортсмены демонстрировали улучшенные показатели во второй серии забегов и меньше уставали.

Флавоноиды: природные помощники мышц

По мнению авторов работы, основной эффект связан с флавоноидами — антиоксидантами, содержащимися в какао. Эти соединения:

расширяют кровеносные сосуды, улучшая доставку кислорода к мышцам;

помогают дольше сохранять силу и уменьшать усталость;

снижают окислительный стресс, предотвращая повреждение клеток и ускоряя восстановление.

Таким образом, шоколадное молоко не просто утоляет жажду, но и поддерживает работу мышц на клеточном уровне.

Натуральная альтернатива искусственным энергетикам

Исследователи отмечают, что сочетание сахаров и биологически активных веществ в напитке обеспечивает естественное восстановление энергии после физической нагрузки. Даже небольшое улучшение показателей, по их словам, может иметь значение для профессиональных спортсменов. При этом, в отличие от большинства энергетических напитков, молоко с темным шоколадом не содержит агрессивных стимуляторов, которые могут негативно влиять на сердце и нервную систему.