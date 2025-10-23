Назван частый и неочевидный провокатор инфаркта

Қазақ тіліне аудару

Пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) могут быть подвержены более высокому риску инфаркта миокарда. Такой вывод сделали исследователи из больницы Джефферсона Эйнштейна в Филадельфии. Результаты работы опубликованы в журнале JGH Open, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что такое ГЭРБ и как она проявляется

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод. Основные симптомы ГЭРБ включают:

Изжогу, особенно после еды;

Кислую отрыжку;

Боль за грудиной, усиливающуюся в положении лежа.

Такой постоянный раздражающий фактор способен оказывать влияние не только на пищеварительную систему, но и на сердечно-сосудистую систему.

Масштабное исследование риска инфаркта

Американские ученые провели систематический обзор и метаанализ шести крупных исследований, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек. Целью анализа было выяснить, повышает ли ГЭРБ вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые результаты:

У людей с рефлюксной болезнью риск острого инфаркта миокарда оказался на 27 % выше, чем у тех, кто не страдает ГЭРБ.

Механизмы связи между ГЭРБ и сердечными проблемами

По словам исследователей, существует несколько возможных объяснений повышенного риска:

Хроническое воспаление — постоянное раздражение пищевода может вызывать воспалительные процессы, которые негативно влияют на сердце. Окислительный стресс — избыток свободных радикалов повреждает клетки и сосуды. Нарушения работы вегетативной нервной системы (ВНС) — она регулирует деятельность внутренних органов, включая работу сердца и желудка.

Роль вегетативной нервной системы

ВНС отвечает за:

Движение стенок пищевода и желудка;

Секрецию желудочного сока;

Тонус нижнего пищеводного сфинктера (НПС), который препятствует забросу кислоты в пищевод.

Дисбаланс ВНС может приводить к следующим последствиям:

Повышенный тонус симпатической системы (стресс, тревога, хроническое напряжение);

Чрезмерное расслабление НПС, что облегчает обратный заброс кислоты;

Замедление перистальтики пищевода.

В результате усиливается нагрузка на сердце, что может повышать риск инфаркта.

Необходимость дальнейших исследований

Авторы исследования подчеркивают, что точные механизмы связи между ГЭРБ и сердечно-сосудистыми заболеваниями пока остаются не до конца изученными.