Назван частый и неочевидный провокатор инфаркта

Пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) могут быть подвержены более высокому риску инфаркта миокарда. Такой вывод сделали исследователи из больницы Джефферсона Эйнштейна в Филадельфии. Результаты работы опубликованы в журнале JGH Open, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод. Основные симптомы ГЭРБ включают:
Изжогу, особенно после еды;
Кислую отрыжку;
Боль за грудиной, усиливающуюся в положении лежа.
Такой постоянный раздражающий фактор способен оказывать влияние не только на пищеварительную систему, но и на сердечно-сосудистую систему.
Американские ученые провели систематический обзор и метаанализ шести крупных исследований, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек. Целью анализа было выяснить, повышает ли ГЭРБ вероятность сердечно-сосудистых осложнений.
Ключевые результаты:
У людей с рефлюксной болезнью риск острого инфаркта миокарда оказался на 27 % выше, чем у тех, кто не страдает ГЭРБ.
По словам исследователей, существует несколько возможных объяснений повышенного риска:
Хроническое воспаление — постоянное раздражение пищевода может вызывать воспалительные процессы, которые негативно влияют на сердце.
Окислительный стресс — избыток свободных радикалов повреждает клетки и сосуды.
Нарушения работы вегетативной нервной системы (ВНС) — она регулирует деятельность внутренних органов, включая работу сердца и желудка.
ВНС отвечает за:
Движение стенок пищевода и желудка;
Секрецию желудочного сока;
Тонус нижнего пищеводного сфинктера (НПС), который препятствует забросу кислоты в пищевод.
Дисбаланс ВНС может приводить к следующим последствиям:
Повышенный тонус симпатической системы (стресс, тревога, хроническое напряжение);
Чрезмерное расслабление НПС, что облегчает обратный заброс кислоты;
Замедление перистальтики пищевода.
В результате усиливается нагрузка на сердце, что может повышать риск инфаркта.
Авторы исследования подчеркивают, что точные механизмы связи между ГЭРБ и сердечно-сосудистыми заболеваниями пока остаются не до конца изученными.
«Необходимы дальнейшие работы, чтобы понять механизмы этой связи и разработать способы снижения риска», — отмечают ученые.
