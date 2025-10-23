18+
23.10.2025, 15:32

Назван частый и неочевидный провокатор инфаркта

Новости Мира

Пациенты с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) могут быть подвержены более высокому риску инфаркта миокарда. Такой вывод сделали исследователи из больницы Джефферсона Эйнштейна в Филадельфии. Результаты работы опубликованы в журнале JGH Open, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: egemen.kz
Фото: egemen.kz

Что такое ГЭРБ и как она проявляется

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод. Основные симптомы ГЭРБ включают:

  • Изжогу, особенно после еды;

  • Кислую отрыжку;

  • Боль за грудиной, усиливающуюся в положении лежа.

Такой постоянный раздражающий фактор способен оказывать влияние не только на пищеварительную систему, но и на сердечно-сосудистую систему.

Масштабное исследование риска инфаркта

Американские ученые провели систематический обзор и метаанализ шести крупных исследований, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек. Целью анализа было выяснить, повышает ли ГЭРБ вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые результаты:

  • У людей с рефлюксной болезнью риск острого инфаркта миокарда оказался на 27 % выше, чем у тех, кто не страдает ГЭРБ.

Механизмы связи между ГЭРБ и сердечными проблемами

По словам исследователей, существует несколько возможных объяснений повышенного риска:

  1. Хроническое воспаление — постоянное раздражение пищевода может вызывать воспалительные процессы, которые негативно влияют на сердце.

  2. Окислительный стресс — избыток свободных радикалов повреждает клетки и сосуды.

  3. Нарушения работы вегетативной нервной системы (ВНС) — она регулирует деятельность внутренних органов, включая работу сердца и желудка.

Роль вегетативной нервной системы

ВНС отвечает за:

  • Движение стенок пищевода и желудка;

  • Секрецию желудочного сока;

  • Тонус нижнего пищеводного сфинктера (НПС), который препятствует забросу кислоты в пищевод.

Дисбаланс ВНС может приводить к следующим последствиям:

  • Повышенный тонус симпатической системы (стресс, тревога, хроническое напряжение);

  • Чрезмерное расслабление НПС, что облегчает обратный заброс кислоты;

  • Замедление перистальтики пищевода.

В результате усиливается нагрузка на сердце, что может повышать риск инфаркта.

Необходимость дальнейших исследований

Авторы исследования подчеркивают, что точные механизмы связи между ГЭРБ и сердечно-сосудистыми заболеваниями пока остаются не до конца изученными.

«Необходимы дальнейшие работы, чтобы понять механизмы этой связи и разработать способы снижения риска», — отмечают ученые.

