Назван топ-5 самых полезных орехов

С наступлением осеннего сезона организму не хватает солнечного света и витаминов. На помощь приходят орехи — натуральный суперфуд, который дарит энергию, поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонной усталостью. Ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова рассказала, как извлечь из орехов максимум пользы и избежать возможного вреда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Правильное хранение — ключ к сохранению пользы

По словам эксперта, главным фактором, определяющим питательную ценность орехов, является условия хранения.

Оптимальные условия: прохладная температура, темнота, герметичная упаковка.

Очистка и хранение: очищенные орехи можно хранить до шести месяцев в холодильнике или морозильной камере, используя вакуумные пакеты или плотно закрытые контейнеры.

Просроченные орехи: плоды, пролежавшие на полке более года, употреблять крайне нежелательно.

Как подготовить орехи к употреблению

Александра Кожевникова рекомендует:

Промывать орехи перед едой — даже если они продаются в упаковке, это удаляет пыль, частицы обработки и микрочастицы грязи. Тщательно сушить — влажные ядра теряют хруст и быстрее портятся. Можно слегка подсушить их на сухой сковороде или при минимальной температуре в духовке. Замачивать на несколько часов — нейтрализует фитиновую кислоту, улучшая усвоение минералов.

Важно избегать орехов в глазури, соли или сахаре: вред исходит именно от добавок, а не от самих плодов.

Пять орехов, которые особенно полезны

Эксперт отмечает, что составить универсальный рейтинг сложно, но выделяет пять орехов с особой ценностью для здоровья:

Грецкий орех Содержит оптимальное соотношение омега-3 и омега-6.

Улучшает работу мозга и сосудов. Миндаль Богат витамином Е, магнием и кальцием.

Стабилизирует уровень сахара и дольше сохраняет чувство сытости. Фисташки Источник калия, лютеина и зеаксантина.

Защищают глаза от синего света и поддерживают здоровое давление. Кешью Содержит железо, медь и магний.

Укрепляет кости и помогает нервной системе справляться со стрессом. Фундук Богат антиоксидантами и полезными жирами.

Питает кожу и волосы, замедляя процессы старения.

Особый случай — бразильский орех:

Рекордсмен по содержанию селена, важного для щитовидной железы.

Употреблять строго умеренно — 1–2 ореха в день.

Итог: орехи как «витаминное спасение»

Если выбирать свежие орехи, хранить их правильно и употреблять умеренно, они станут настоящим источником витаминов и минералов в осенне-зимний период. Орехи помогают:

укреплять сердце и сосуды,

поддерживать здоровье кожи и волос,

улучшать работу мозга,

повышать иммунитет и общий тонус.

Правильный подход делает орехи не просто вкусным перекусом, а настоящим природным лекарством для организма.