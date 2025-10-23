18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.10.2025, 17:13

Назван топ-5 самых полезных орехов

Новости Мира 0 371

С наступлением осеннего сезона организму не хватает солнечного света и витаминов. На помощь приходят орехи — натуральный суперфуд, который дарит энергию, поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонной усталостью. Ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова рассказала, как извлечь из орехов максимум пользы и избежать возможного вреда.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Правильное хранение — ключ к сохранению пользы

По словам эксперта, главным фактором, определяющим питательную ценность орехов, является условия хранения.

  • Оптимальные условия: прохладная температура, темнота, герметичная упаковка.

  • Очистка и хранение: очищенные орехи можно хранить до шести месяцев в холодильнике или морозильной камере, используя вакуумные пакеты или плотно закрытые контейнеры.

  • Просроченные орехи: плоды, пролежавшие на полке более года, употреблять крайне нежелательно.

Как подготовить орехи к употреблению

Александра Кожевникова рекомендует:

  1. Промывать орехи перед едой — даже если они продаются в упаковке, это удаляет пыль, частицы обработки и микрочастицы грязи.

  2. Тщательно сушить — влажные ядра теряют хруст и быстрее портятся. Можно слегка подсушить их на сухой сковороде или при минимальной температуре в духовке.

  3. Замачивать на несколько часов — нейтрализует фитиновую кислоту, улучшая усвоение минералов.

Важно избегать орехов в глазури, соли или сахаре: вред исходит именно от добавок, а не от самих плодов.

Пять орехов, которые особенно полезны

Эксперт отмечает, что составить универсальный рейтинг сложно, но выделяет пять орехов с особой ценностью для здоровья:

  1. Грецкий орех

    • Содержит оптимальное соотношение омега-3 и омега-6.

    • Улучшает работу мозга и сосудов.

  2. Миндаль

    • Богат витамином Е, магнием и кальцием.

    • Стабилизирует уровень сахара и дольше сохраняет чувство сытости.

  3. Фисташки

    • Источник калия, лютеина и зеаксантина.

    • Защищают глаза от синего света и поддерживают здоровое давление.

  4. Кешью

    • Содержит железо, медь и магний.

    • Укрепляет кости и помогает нервной системе справляться со стрессом.

  5. Фундук

    • Богат антиоксидантами и полезными жирами.

    • Питает кожу и волосы, замедляя процессы старения.

Особый случай — бразильский орех:

  • Рекордсмен по содержанию селена, важного для щитовидной железы.

  • Употреблять строго умеренно — 1–2 ореха в день.

Итог: орехи как «витаминное спасение»

Если выбирать свежие орехи, хранить их правильно и употреблять умеренно, они станут настоящим источником витаминов и минералов в осенне-зимний период. Орехи помогают:

  • укреплять сердце и сосуды,

  • поддерживать здоровье кожи и волос,

  • улучшать работу мозга,

  • повышать иммунитет и общий тонус.

Правильный подход делает орехи не просто вкусным перекусом, а настоящим природным лекарством для организма.

