Назван топ-5 самых полезных орехов

С наступлением осеннего сезона организму не хватает солнечного света и витаминов. На помощь приходят орехи — натуральный суперфуд, который дарит энергию, поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонной усталостью. Ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова рассказала, как извлечь из орехов максимум пользы и избежать возможного вреда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам эксперта, главным фактором, определяющим питательную ценность орехов, является условия хранения.
Оптимальные условия: прохладная температура, темнота, герметичная упаковка.
Очистка и хранение: очищенные орехи можно хранить до шести месяцев в холодильнике или морозильной камере, используя вакуумные пакеты или плотно закрытые контейнеры.
Просроченные орехи: плоды, пролежавшие на полке более года, употреблять крайне нежелательно.
Александра Кожевникова рекомендует:
Промывать орехи перед едой — даже если они продаются в упаковке, это удаляет пыль, частицы обработки и микрочастицы грязи.
Тщательно сушить — влажные ядра теряют хруст и быстрее портятся. Можно слегка подсушить их на сухой сковороде или при минимальной температуре в духовке.
Замачивать на несколько часов — нейтрализует фитиновую кислоту, улучшая усвоение минералов.
Важно избегать орехов в глазури, соли или сахаре: вред исходит именно от добавок, а не от самих плодов.
Эксперт отмечает, что составить универсальный рейтинг сложно, но выделяет пять орехов с особой ценностью для здоровья:
Грецкий орех
Содержит оптимальное соотношение омега-3 и омега-6.
Улучшает работу мозга и сосудов.
Миндаль
Богат витамином Е, магнием и кальцием.
Стабилизирует уровень сахара и дольше сохраняет чувство сытости.
Фисташки
Источник калия, лютеина и зеаксантина.
Защищают глаза от синего света и поддерживают здоровое давление.
Кешью
Содержит железо, медь и магний.
Укрепляет кости и помогает нервной системе справляться со стрессом.
Фундук
Богат антиоксидантами и полезными жирами.
Питает кожу и волосы, замедляя процессы старения.
Особый случай — бразильский орех:
Рекордсмен по содержанию селена, важного для щитовидной железы.
Употреблять строго умеренно — 1–2 ореха в день.
Если выбирать свежие орехи, хранить их правильно и употреблять умеренно, они станут настоящим источником витаминов и минералов в осенне-зимний период. Орехи помогают:
укреплять сердце и сосуды,
поддерживать здоровье кожи и волос,
улучшать работу мозга,
повышать иммунитет и общий тонус.
Правильный подход делает орехи не просто вкусным перекусом, а настоящим природным лекарством для организма.
