«Радиостанция Судного дня» передала три необычных сообщения

Қазақ тіліне аудару

В понедельник в эфире знаменитой «Радиостанции Судного дня» (УВБ-76) прозвучали три странных сообщения на фоне введения США новых санкций против России. Информацию об этом опубликовал официальный Telegram-канал станции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: news.ru

23 октября радиостанция передала слова: «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец».

Предыдущие сигналы УВБ-76

Ранее, 6 октября, в эфире УВБ-76 прозвучало слово «орехобрус», которое уже встречалось в передаче станции в феврале 2022 года.

«Радиостанция Судного дня» ведёт вещание с 1970-х годов. В обычное время она транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка». Существует версия, что станция была создана в СССР в разгар холодной войны и по сей день якобы используется Россией как часть системы стратегического оповещения.

Санкции США и реакция на Россию

23 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что в настоящее время не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает такой возможности в будущем.

Глава Белого дома подчеркнул, что всегда считал, что Путин «хотел забрать всю Украину, а не её часть».

Помимо этого, Трамп ввел новые санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», что уже спровоцировало рост цен на нефть на мировом рынке.