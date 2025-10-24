В России вводят лимит на количество сим-карт у одного абонента

Қазақ тіліне аудару

С ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила, ограничивающие количество сим-карт, которые может иметь один человек. Теперь у физического лица не должно быть более 20 активных номеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: computerra.ru

Операторы получат право блокировать "лишние" сим-карты

Согласно поправкам к закону «О связи», российские мобильные операторы смогут блокировать сим-карты абонентов, если их количество превышает установленный лимит. Эти изменения направлены на борьбу с мошенническими схемами и фиктивными регистрациями номеров.

Проверка всех абонентов до апреля 2025 года

Операторы обязаны перепроверить данные всех клиентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года. Такая проверка позволит выявить абонентов, у которых числится чрезмерное количество номеров.

Что нужно сделать абонентам до 1 ноября

Тем, у кого зарегистрировано более 20 сим-карт, необходимо самостоятельно расторгнуть "лишние" договоры на оказание услуг связи до 1 ноября.

Если абонент этого не сделает, оператор будет обязан приостановить обслуживание всех номеров сверх установленного лимита.

Цель нововведения

Новые ограничения призваны повысить прозрачность рынка связи, предотвратить использование множества номеров для мошеннических действий и упростить контроль за идентификацией пользователей.