В России вводят лимит на количество сим-карт у одного абонента

С ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила, ограничивающие количество сим-карт, которые может иметь один человек. Теперь у физического лица не должно быть более 20 активных номеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Согласно поправкам к закону «О связи», российские мобильные операторы смогут блокировать сим-карты абонентов, если их количество превышает установленный лимит. Эти изменения направлены на борьбу с мошенническими схемами и фиктивными регистрациями номеров.
Операторы обязаны перепроверить данные всех клиентов, заключивших договоры до 1 апреля 2025 года. Такая проверка позволит выявить абонентов, у которых числится чрезмерное количество номеров.
Тем, у кого зарегистрировано более 20 сим-карт, необходимо самостоятельно расторгнуть "лишние" договоры на оказание услуг связи до 1 ноября.
Если абонент этого не сделает, оператор будет обязан приостановить обслуживание всех номеров сверх установленного лимита.
Новые ограничения призваны повысить прозрачность рынка связи, предотвратить использование множества номеров для мошеннических действий и упростить контроль за идентификацией пользователей.
