Самый действенный способ взбодриться после бессонной ночи найден учеными

Исследователи из Университета Перадении (Шри-Ланка) установили, что сочетание кофеина и L-теанина значительно улучшает концентрацию и скорость реакции у людей, испытывающих сильную нехватку сна. По данным работы, опубликованной в British Journal of Nutrition (BJN), эта комбинация помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию и быстрее реагировать на внешние сигналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
L-теанин — это аминокислота, содержащаяся в листьях чая, известная своим мягким расслабляющим эффектом и способностью улучшать фокус внимания без сонливости.
Кофеин же, напротив, стимулирует нервную систему, повышая бодрость и активность.
По словам ученых, их совместное воздействие создает синергетический эффект — кофеин обеспечивает прилив энергии, а теанин смягчает его излишнюю стимуляцию, сохраняя при этом ясность ума и концентрацию.
В исследовании участвовали 37 здоровых добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Всем им предложили не спать 17 часов, чтобы воспроизвести состояние острого недосыпа.
После этого участники поочередно принимали:
капсулу с 200 мг L-теанина и 160 мг кофеина,
либо плацебо.
Через 50 минут после приема они проходили компьютерный тест, имитирующий дорожные ситуации. Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее нажимать кнопку, когда на экране появлялись изображения с ДТП, игнорируя безопасные сцены.
Во время теста ученые регистрировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Анализ показал, что после приема смеси кофеина и теанина:
участники точнее определяли опасные ситуации,
реагировали в среднем на 40 миллисекунд быстрее,
демонстрировали усиленный сигнал P3b, отвечающий за внимание и принятие решений.
Руководитель исследования Гаяни Наваратна отметила, что полученные данные подтверждают: сочетание кофеина и L-теанина способно улучшать распределение внимания и скорость обработки информации даже при выраженной усталости.
По словам исследователей, этот эффект может быть полезен не только для студентов или офисных работников, но и для людей, чья деятельность требует постоянной концентрации — например, водителей, медиков или диспетчеров.
