18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 07:01

Самый действенный способ взбодриться после бессонной ночи найден учеными

Новости Мира 0 592

Исследователи из Университета Перадении (Шри-Ланка) установили, что сочетание кофеина и L-теанина значительно улучшает концентрацию и скорость реакции у людей, испытывающих сильную нехватку сна. По данным работы, опубликованной в British Journal of Nutrition (BJN), эта комбинация помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию и быстрее реагировать на внешние сигналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: vodafone.de
Фото: vodafone.de

Что такое L-теанин и как он действует

L-теанин — это аминокислота, содержащаяся в листьях чая, известная своим мягким расслабляющим эффектом и способностью улучшать фокус внимания без сонливости.

Кофеин же, напротив, стимулирует нервную систему, повышая бодрость и активность.

По словам ученых, их совместное воздействие создает синергетический эффект — кофеин обеспечивает прилив энергии, а теанин смягчает его излишнюю стимуляцию, сохраняя при этом ясность ума и концентрацию.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 37 здоровых добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Всем им предложили не спать 17 часов, чтобы воспроизвести состояние острого недосыпа.

После этого участники поочередно принимали:

  • капсулу с 200 мг L-теанина и 160 мг кофеина,

  • либо плацебо.

Через 50 минут после приема они проходили компьютерный тест, имитирующий дорожные ситуации. Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее нажимать кнопку, когда на экране появлялись изображения с ДТП, игнорируя безопасные сцены.

Результаты: реакция стала быстрее на 40 миллисекунд

Во время теста ученые регистрировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Анализ показал, что после приема смеси кофеина и теанина:

  • участники точнее определяли опасные ситуации,

  • реагировали в среднем на 40 миллисекунд быстрее,

  • демонстрировали усиленный сигнал P3b, отвечающий за внимание и принятие решений.

Что говорят ученые

Руководитель исследования Гаяни Наваратна отметила, что полученные данные подтверждают: сочетание кофеина и L-теанина способно улучшать распределение внимания и скорость обработки информации даже при выраженной усталости.

По словам исследователей, этот эффект может быть полезен не только для студентов или офисных работников, но и для людей, чья деятельность требует постоянной концентрации — например, водителей, медиков или диспетчеров.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь