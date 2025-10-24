Самый действенный способ взбодриться после бессонной ночи найден учеными

Қазақ тіліне аудару

Исследователи из Университета Перадении (Шри-Ланка) установили, что сочетание кофеина и L-теанина значительно улучшает концентрацию и скорость реакции у людей, испытывающих сильную нехватку сна. По данным работы, опубликованной в British Journal of Nutrition (BJN), эта комбинация помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию и быстрее реагировать на внешние сигналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Что такое L-теанин и как он действует

L-теанин — это аминокислота, содержащаяся в листьях чая, известная своим мягким расслабляющим эффектом и способностью улучшать фокус внимания без сонливости.

Кофеин же, напротив, стимулирует нервную систему, повышая бодрость и активность.

По словам ученых, их совместное воздействие создает синергетический эффект — кофеин обеспечивает прилив энергии, а теанин смягчает его излишнюю стимуляцию, сохраняя при этом ясность ума и концентрацию.

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали 37 здоровых добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Всем им предложили не спать 17 часов, чтобы воспроизвести состояние острого недосыпа.

После этого участники поочередно принимали:

капсулу с 200 мг L-теанина и 160 мг кофеина ,

либо плацебо.

Через 50 минут после приема они проходили компьютерный тест, имитирующий дорожные ситуации. Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее нажимать кнопку, когда на экране появлялись изображения с ДТП, игнорируя безопасные сцены.

Результаты: реакция стала быстрее на 40 миллисекунд

Во время теста ученые регистрировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Анализ показал, что после приема смеси кофеина и теанина:

участники точнее определяли опасные ситуации ,

реагировали в среднем на 40 миллисекунд быстрее ,

демонстрировали усиленный сигнал P3b, отвечающий за внимание и принятие решений.

Что говорят ученые

Руководитель исследования Гаяни Наваратна отметила, что полученные данные подтверждают: сочетание кофеина и L-теанина способно улучшать распределение внимания и скорость обработки информации даже при выраженной усталости.

По словам исследователей, этот эффект может быть полезен не только для студентов или офисных работников, но и для людей, чья деятельность требует постоянной концентрации — например, водителей, медиков или диспетчеров.