Белое или желтое: как понять, что сливочное масло действительно натуральное

Многие замечали: откроешь одну пачку сливочного масла — оно ярко-желтое, другую — почти белоснежное. Возникает вопрос: откуда такая разница, если продукт должен соответствовать ГОСТу? Возможно, производители «добавляют химию»? На самом деле, оттенок масла зависит вовсе не от добавок, а от естественных факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Об этом рассказала кулинарный эксперт и телеведущая Марина Сурова.
Цвет сливочного масла напрямую связан с тем, чем питаются коровы, ведь именно от состава молока зависит конечный оттенок продукта.
Каротин из травы. Если в рационе животных много свежей зелени, содержащей каротин (например, люцерны или клевера), масло приобретает насыщенный желтоватый оттенок. Именно поэтому новозеландское сливочное масло часто ярко-желтое — коровы там пасутся круглый год.
Комбикорм и сено. Зимой, когда животных кормят преимущественно сеном и комбикормом, в их рационе меньше каротина. В результате молоко становится светлее, а масло — почти белым.
Существует и породная разница. Например, джерсейские коровы способны усваивать больше каротина из корма. Их молоко изначально имеет кремово-желтый оттенок, поэтому и масло из него получается более золотистым.
Коровы других пород усваивают каротины хуже, что делает их молоко — и, соответственно, масло — заметно светлее.
Оттенок продукта зависит и от содержания жира:
масло с жирностью 82,5% выглядит более желтым;
а 72,5% — светлее, почти белым.
Также важен способ производства. Фермерское масло обычно желтее, поскольку сливки проходят минимальную обработку и сохраняют природные пигменты. Заводское масло очищают более тщательно, из-за чего оно становится светлым и однородным по цвету.
Разница в оттенке сливочного масла — естественное явление. Она зависит от:
сезона и рациона коров,
породы животных,
содержания жира,
особенностей технологии производства.
Поэтому, если ваше масло кажется чересчур белым или, наоборот, слишком желтым — это не признак «химии», а отражение того, как и где жили коровы, давшие молоко для его изготовления.
