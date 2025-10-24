Белое или желтое: как понять, что сливочное масло действительно натуральное

Қазақ тіліне аудару

Многие замечали: откроешь одну пачку сливочного масла — оно ярко-желтое, другую — почти белоснежное. Возникает вопрос: откуда такая разница, если продукт должен соответствовать ГОСТу? Возможно, производители «добавляют химию»? На самом деле, оттенок масла зависит вовсе не от добавок, а от естественных факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: in.pinterest.com

Об этом рассказала кулинарный эксперт и телеведущая Марина Сурова.

Главный фактор — рацион коров

Цвет сливочного масла напрямую связан с тем, чем питаются коровы, ведь именно от состава молока зависит конечный оттенок продукта.

Каротин из травы . Если в рационе животных много свежей зелени, содержащей каротин (например, люцерны или клевера), масло приобретает насыщенный желтоватый оттенок. Именно поэтому новозеландское сливочное масло часто ярко-желтое — коровы там пасутся круглый год.

Комбикорм и сено. Зимой, когда животных кормят преимущественно сеном и комбикормом, в их рационе меньше каротина. В результате молоко становится светлее, а масло — почти белым.

Влияет даже порода коров

Существует и породная разница. Например, джерсейские коровы способны усваивать больше каротина из корма. Их молоко изначально имеет кремово-желтый оттенок, поэтому и масло из него получается более золотистым.

Коровы других пород усваивают каротины хуже, что делает их молоко — и, соответственно, масло — заметно светлее.

Роль жирности и технологии производства

Оттенок продукта зависит и от содержания жира:

масло с жирностью 82,5% выглядит более желтым;

а 72,5% — светлее, почти белым.

Также важен способ производства. Фермерское масло обычно желтее, поскольку сливки проходят минимальную обработку и сохраняют природные пигменты. Заводское масло очищают более тщательно, из-за чего оно становится светлым и однородным по цвету.

Итог: не химия, а природа

Разница в оттенке сливочного масла — естественное явление. Она зависит от:

сезона и рациона коров,

породы животных,

содержания жира,

особенностей технологии производства.

Поэтому, если ваше масло кажется чересчур белым или, наоборот, слишком желтым — это не признак «химии», а отражение того, как и где жили коровы, давшие молоко для его изготовления.