Невролог рассказала, когда головная боль требует срочной медицинской помощи

Головная боль — одно из самых распространенных недомоганий, знакомое каждому. Однако за этим, на первый взгляд, безобидным симптомом иногда могут скрываться опасные заболевания. Врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова в интервью «Газете.Ru» объяснила, какие виды боли требуют внимания, как отличить мигрень от боли напряжения и когда нельзя откладывать визит к врачу, сообщает Lada.kz.
По словам Шаповаловой, головная боль возникает из-за раздражения нервных окончаний сосудов, мышц, оболочек мозга и других структур головы и шеи. Таким образом, боль становится своеобразным сигналом SOS от организма, указывающим на перегрузку или нарушение.
Головная боль напряжения — наиболее распространенный вариант. Она ощущается как давление или сжатие, будто на голову надели тугой обруч.
Основные особенности:
боль чаще двусторонняя;
интенсивность — от слабой до умеренной;
не мешает работать, но вызывает усталость и раздражительность.
Причины: стресс, длительное сидение в одной позе, тревожность, переутомление и недосыпание.
Мигрень, напротив, — боль пульсирующая и односторонняя, усиливается при движении или физической активности.
Часто сопровождается:
тошнотой и рвотой;
повышенной чувствительностью к свету и звукам;
резким снижением работоспособности.
Приступ может длиться от нескольких часов до трёх суток, значительно снижая качество жизни.
Невролог предупредила: существуют ситуации, когда медлить нельзя — такие боли могут сигнализировать о жизнеугрожающих состояниях (инсульт, менингит, аневризма и др.).
Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если:
боль возникла внезапно и имеет резкий, «взрывной» характер («раскат грома»);
впервые появилась после 50 лет;
сопровождается онемением конечностей, нарушением речи, зрения, спутанностью сознания;
возникает вместе с высокой температурой, судорогами;
усиливается при кашле, смене позы или физическом напряжении;
постепенно нарастает на протяжении нескольких дней или недель.
Особое внимание требуется, если боли возникают у онкологических пациентов или людей с ВИЧ-инфекцией.
Если речь идет о безопасной первичной боли (например, из-за усталости или стресса), невролог рекомендует:
обеспечить тишину и покой, уединиться в темной, прохладной комнате;
приложить к вискам и лбу влажную прохладную салфетку;
сделать легкий массаж головы, шеи и плеч;
выпить травяной чай — мята, ромашка или мелисса помогут расслабиться.
При сильной боли допустим прием безрецептурных обезболивающих (ибупрофен, парацетамол). Однако Шаповалова предостерегает от злоупотребления:
«Если принимать такие препараты чаще 10–15 дней в месяц, можно спровоцировать абузусную — то есть лекарственно-индуцированную — головную боль», — отметила специалист.
Причины головной боли могут быть самыми разными — от обезвоживания, голода, недосыпа и переутомления до серьезных нарушений:
мигрени и гипертонии;
инфекций и воспалительных заболеваний;
патологий позвоночника;
даже онкологических процессов.
Важно отличать первичную боль (самостоятельное состояние) от вторичной, которая является проявлением более опасного заболевания.
Невролог подчеркнула:
«Не игнорируйте тревожные симптомы. Если головная боль стала вашим постоянным спутником — обратитесь к врачу. Только специалист поможет выявить причину и подобрать эффективное лечение».
