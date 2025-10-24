18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 08:23

Невролог рассказала, когда головная боль требует срочной медицинской помощи

Новости Мира 0 558

Головная боль — одно из самых распространенных недомоганий, знакомое каждому. Однако за этим, на первый взгляд, безобидным симптомом иногда могут скрываться опасные заболевания. Врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова в интервью «Газете.Ru» объяснила, какие виды боли требуют внимания, как отличить мигрень от боли напряжения и когда нельзя откладывать визит к врачу, сообщает Lada.kz. 

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Почему болит голова

По словам Шаповаловой, головная боль возникает из-за раздражения нервных окончаний сосудов, мышц, оболочек мозга и других структур головы и шеи. Таким образом, боль становится своеобразным сигналом SOS от организма, указывающим на перегрузку или нарушение.

Два самых частых типа: боль напряжения и мигрень

Головная боль напряжения — наиболее распространенный вариант. Она ощущается как давление или сжатие, будто на голову надели тугой обруч.
Основные особенности:

  • боль чаще двусторонняя;

  • интенсивность — от слабой до умеренной;

  • не мешает работать, но вызывает усталость и раздражительность.

Причины: стресс, длительное сидение в одной позе, тревожность, переутомление и недосыпание.

Мигрень, напротив, — боль пульсирующая и односторонняя, усиливается при движении или физической активности.
Часто сопровождается:

  • тошнотой и рвотой;

  • повышенной чувствительностью к свету и звукам;

  • резким снижением работоспособности.

Приступ может длиться от нескольких часов до трёх суток, значительно снижая качество жизни.

Когда головная боль становится опасной

Невролог предупредила: существуют ситуации, когда медлить нельзя — такие боли могут сигнализировать о жизнеугрожающих состояниях (инсульт, менингит, аневризма и др.).

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если:

  • боль возникла внезапно и имеет резкий, «взрывной» характер («раскат грома»);

  • впервые появилась после 50 лет;

  • сопровождается онемением конечностей, нарушением речи, зрения, спутанностью сознания;

  • возникает вместе с высокой температурой, судорогами;

  • усиливается при кашле, смене позы или физическом напряжении;

  • постепенно нарастает на протяжении нескольких дней или недель.

Особое внимание требуется, если боли возникают у онкологических пациентов или людей с ВИЧ-инфекцией.

Как облегчить обычную головную боль

Если речь идет о безопасной первичной боли (например, из-за усталости или стресса), невролог рекомендует:

  • обеспечить тишину и покой, уединиться в темной, прохладной комнате;

  • приложить к вискам и лбу влажную прохладную салфетку;

  • сделать легкий массаж головы, шеи и плеч;

  • выпить травяной чай — мята, ромашка или мелисса помогут расслабиться.

При сильной боли допустим прием безрецептурных обезболивающих (ибупрофен, парацетамол). Однако Шаповалова предостерегает от злоупотребления:

«Если принимать такие препараты чаще 10–15 дней в месяц, можно спровоцировать абузусную — то есть лекарственно-индуцированную — головную боль», — отметила специалист.

Когда боль — симптом другой болезни

Причины головной боли могут быть самыми разными — от обезвоживания, голода, недосыпа и переутомления до серьезных нарушений:

  • мигрени и гипертонии;

  • инфекций и воспалительных заболеваний;

  • патологий позвоночника;

  • даже онкологических процессов.

Важно отличать первичную боль (самостоятельное состояние) от вторичной, которая является проявлением более опасного заболевания.

Главное — слушать свой организм

Невролог подчеркнула:

«Не игнорируйте тревожные симптомы. Если головная боль стала вашим постоянным спутником — обратитесь к врачу. Только специалист поможет выявить причину и подобрать эффективное лечение».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь