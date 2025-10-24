Невролог рассказала, когда головная боль требует срочной медицинской помощи

Қазақ тіліне аудару

Головная боль — одно из самых распространенных недомоганий, знакомое каждому. Однако за этим, на первый взгляд, безобидным симптомом иногда могут скрываться опасные заболевания. Врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова в интервью «Газете.Ru» объяснила, какие виды боли требуют внимания, как отличить мигрень от боли напряжения и когда нельзя откладывать визит к врачу, сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

Почему болит голова

По словам Шаповаловой, головная боль возникает из-за раздражения нервных окончаний сосудов, мышц, оболочек мозга и других структур головы и шеи. Таким образом, боль становится своеобразным сигналом SOS от организма, указывающим на перегрузку или нарушение.

Два самых частых типа: боль напряжения и мигрень

Головная боль напряжения — наиболее распространенный вариант. Она ощущается как давление или сжатие, будто на голову надели тугой обруч.

Основные особенности:

боль чаще двусторонняя;

интенсивность — от слабой до умеренной;

не мешает работать, но вызывает усталость и раздражительность.

Причины: стресс, длительное сидение в одной позе, тревожность, переутомление и недосыпание.

Мигрень, напротив, — боль пульсирующая и односторонняя, усиливается при движении или физической активности.

Часто сопровождается:

тошнотой и рвотой;

повышенной чувствительностью к свету и звукам;

резким снижением работоспособности.

Приступ может длиться от нескольких часов до трёх суток, значительно снижая качество жизни.

Когда головная боль становится опасной

Невролог предупредила: существуют ситуации, когда медлить нельзя — такие боли могут сигнализировать о жизнеугрожающих состояниях (инсульт, менингит, аневризма и др.).

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если:

боль возникла внезапно и имеет резкий, «взрывной» характер («раскат грома»);

впервые появилась после 50 лет ;

сопровождается онемением конечностей , нарушением речи, зрения, спутанностью сознания;

возникает вместе с высокой температурой, судорогами ;

усиливается при кашле, смене позы или физическом напряжении;

постепенно нарастает на протяжении нескольких дней или недель.

Особое внимание требуется, если боли возникают у онкологических пациентов или людей с ВИЧ-инфекцией.

Как облегчить обычную головную боль

Если речь идет о безопасной первичной боли (например, из-за усталости или стресса), невролог рекомендует:

обеспечить тишину и покой, уединиться в темной, прохладной комнате ;

приложить к вискам и лбу влажную прохладную салфетку ;

сделать легкий массаж головы, шеи и плеч ;

выпить травяной чай — мята, ромашка или мелисса помогут расслабиться.

При сильной боли допустим прием безрецептурных обезболивающих (ибупрофен, парацетамол). Однако Шаповалова предостерегает от злоупотребления:

«Если принимать такие препараты чаще 10–15 дней в месяц, можно спровоцировать абузусную — то есть лекарственно-индуцированную — головную боль», — отметила специалист.

Когда боль — симптом другой болезни

Причины головной боли могут быть самыми разными — от обезвоживания, голода, недосыпа и переутомления до серьезных нарушений:

мигрени и гипертонии ;

инфекций и воспалительных заболеваний;

патологий позвоночника ;

даже онкологических процессов.

Важно отличать первичную боль (самостоятельное состояние) от вторичной, которая является проявлением более опасного заболевания.

Главное — слушать свой организм

Невролог подчеркнула: