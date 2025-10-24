«Адская ночь» для Николя Саркози: экс-президента Франции травят заключённые в тюрьме Парижа

Қазақ тіліне аудару

Бывший президент Франции Николя Саркози провёл первую ночь в парижской тюрьме, где ему предстоит отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. Как сообщает Daily Mail, ночь для политика обернулась настоящим кошмаром — заключённые устроили ему публичную травлю, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: tovima.gr

Насмешки и крики: как встретили Саркози в тюрьме

Сразу после прибытия в исправительное учреждение экс-главу государства ждал неприятный приём. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых слышно, как заключённые выкрикивают в его адрес оскорбления и насмешки.

Один из криков, ставший вирусным, — «Позовите Сарко!» — сопровождался смехом и издёвками. Другие осуждённые называли бывшего президента «маленьким Николя», намекая на его невысокий рост — 165 сантиметров.

Бессонная ночь под окнами внутреннего двора

По данным СМИ, окно камеры Саркози выходит во внутренний двор тюрьмы, где заключённые часто шумят и общаются до глубокой ночи. Из-за постоянного гомона политик не смог уснуть. Источники называют его первую ночь «адской»: бывший президент испытывал сильное моральное давление и напряжение.

Усиленные меры охраны после скандала

После случившегося французские власти приняли решение о дополнительных мерах безопасности. По распоряжению министра внутренних дел, возле камеры Саркози теперь круглосуточно дежурят двое полицейских.

Сам экс-президент содержится в одиночной камере площадью 11 квадратных метров, где оборудованы все необходимые удобства.

«Прошло ужасно, но он держится»: как прошёл первый день

Адвокаты Николя Саркози сообщили, что его первый день в заключении был крайне тяжёлым, но политик старается сохранять самообладание. Он позанимался спортом, начал писать новую книгу и во второй половине дня встретился с супругой.

Адвокаты уверены: к Рождеству он будет на свободе

Юристы экс-президента остаются оптимистами и уверены, что Николя Саркози не проведёт за решёткой весь срок. По их словам, к Рождеству он, вероятнее всего, выйдет на свободу — либо по апелляции, либо по условно-досрочному освобождению.

Дело, потрясшее Францию

Напомним, что Саркози был признан виновным в получении незаконных средств от режима Муаммара Каддафи для финансирования своей президентской кампании 2007 года. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, часть из которых он должен отбыть в тюрьме.

Для Франции этот процесс стал прецедентом: впервые бывший глава государства оказался за решёткой, а не под домашним арестом.