24.10.2025, 11:10

Не красота и не умение готовить: мужчины назвали главное качество женщины

Новости Мира

Исследование приложения «Kiss Знакомства», проведённое среди пяти тысяч пользователей, показало: большинство российских мужчин ставят верность на первое место среди качеств, которые они ищут в партнёрше. Этот вариант выбрали 31% опрошенных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

На втором месте оказалась женственность — её ценят 27% мужчин, а замыкают тройку лидеров хорошие отношения с родителями (22%).

Натуральность и домашний уют

Помимо основных критериев, мужчины отметили важность естественной красоты — 14% респондентов считают, что внешность должна быть без излишней косметики и искусственных изменений.

Ещё 6% опрошенных признались, что ценят в женщине умение готовить, считая этот навык проявлением заботы и домашнего уюта.

«Красные флаги»: чего мужчины избегают в отношениях

Не менее показательно и то, какие качества представители сильного пола воспринимают как тревожные сигналы.
На первом месте среди «красных флагов» оказалось нежелание создавать семью и иметь детей — это беспокоит 40% опрошенных.

Среди других раздражающих факторов мужчины назвали:

  • вульгарность — 24%;

  • вредные привычки (курение, алкоголь) — 17%;

  • увлечение эзотерикой — астрологией, нумерологией и гаданиями на картах Таро — 11%;

  • отсутствие увлечений и хобби — 8%.

Тенденция: мужчины ищут стабильности

Эксперты отмечают, что подобные результаты отражают общее стремление россиян к долгосрочным, надёжным отношениям, где важны доверие, семейные ценности и эмоциональная близость.

В эпоху быстрых знакомств и онлайн-коммуникаций многие мужчины всё чаще ищут искренность и простоту, предпочитая реальные человеческие качества — показное гламурное поведение уходит на второй план.

