18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 12:49

Почему варёная курятина может быть опасна для мужчин

Новости Мира 0 432

Куриная грудка долгое время считалась идеальным диетическим продуктом. Однако новые исследования американских учёных показывают, что регулярное употребление варёного мяса, выращенного на промышленных фермах, может представлять риск для мужского здоровья. Особенно это касается вероятности развития рака простаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: canva.com
Фото: canva.com

Исследование британцев: что обнаружили учёные

Онкологи из Оксфордского университета проанализировали данные почти полумиллиона британцев за два года. Специалисты изучали питание и состояние здоровья участников.

Результаты исследования оказались тревожными: мужчины, регулярно употреблявшие мясо промышленного производства, чаще сталкивались с онкологическими проблемами. Результаты работы опубликованы в научном журнале JECH.

С чем связана опасность промышленного мяса

Учёные предполагают, что причина может крыться в методах выращивания бройлеров. На фермах птиц стимулируют к быстрому росту с помощью специальных веществ, многие из которых похожи на женские половые гормоны.

Попадание синтетических эстрогенов в организм мужчин способно приводить к:

  • Нарушению работы репродуктивной системы;

  • Феминизации;

  • Проблемам с эрекцией.

Особенно уязвимы мальчики-подростки, у которых эндокринная система ещё не сформирована. Для них синтетические гормоны могут нарушать нормальное половое созревание.

Как снизить риски

Полностью отказываться от курятины не требуется. Эксперты советуют:

  • Выбирать мясо только у проверенных производителей;

  • Не делать промышленное мясо основой ежедневного рациона;

  • Разнообразить питание другими источниками белка.

Такой подход поможет сохранить здоровье и снизить риск негативных последствий для мужской репродуктивной системы.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь