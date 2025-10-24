Почему варёная курятина может быть опасна для мужчин

Қазақ тіліне аудару

Куриная грудка долгое время считалась идеальным диетическим продуктом. Однако новые исследования американских учёных показывают, что регулярное употребление варёного мяса, выращенного на промышленных фермах, может представлять риск для мужского здоровья. Особенно это касается вероятности развития рака простаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: canva.com

Исследование британцев: что обнаружили учёные

Онкологи из Оксфордского университета проанализировали данные почти полумиллиона британцев за два года. Специалисты изучали питание и состояние здоровья участников.

Результаты исследования оказались тревожными: мужчины, регулярно употреблявшие мясо промышленного производства, чаще сталкивались с онкологическими проблемами. Результаты работы опубликованы в научном журнале JECH.

С чем связана опасность промышленного мяса

Учёные предполагают, что причина может крыться в методах выращивания бройлеров. На фермах птиц стимулируют к быстрому росту с помощью специальных веществ, многие из которых похожи на женские половые гормоны.

Попадание синтетических эстрогенов в организм мужчин способно приводить к:

Нарушению работы репродуктивной системы;

Феминизации;

Проблемам с эрекцией.

Особенно уязвимы мальчики-подростки, у которых эндокринная система ещё не сформирована. Для них синтетические гормоны могут нарушать нормальное половое созревание.

Как снизить риски

Полностью отказываться от курятины не требуется. Эксперты советуют:

Выбирать мясо только у проверенных производителей;

Не делать промышленное мясо основой ежедневного рациона;

Разнообразить питание другими источниками белка.

Такой подход поможет сохранить здоровье и снизить риск негативных последствий для мужской репродуктивной системы.