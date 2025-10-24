Windows 11 обвиняют в слежке за игроками

Қазақ тіліне аудару

Пользователи популярного форума ResetEra обнаружили скрытую активность встроенного игрового ИИ-ассистента Gaming Copilot в Windows 11. Как выяснилось, сервис способен автоматически делать скриншоты игрового процесса и отправлять их на серверы Microsoft для обучения моделей искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: tomsguide.com

Как обнаружили слежку

Один из участников форума заметил, что система генерирует сетевой трафик с фрагментами изображений с экрана. Источником оказался параметр «Обучение модели по тексту» в настройках Game Bar, который активируется автоматически при установке Windows 11. Это означает, что визуальный контент пользователей может отслеживаться без их явного согласия.

Игроки становятся участниками обучения ИИ без ведома

Таким образом, владельцы Windows 11, играя в любую видеоигру, могут непреднамеренно помогать Microsoft улучшать алгоритмы. Gaming Copilot автоматически формирует и отправляет скриншоты игрового процесса, что позволяет системе собирать данные о поведении пользователей в играх.

Как отключить слежку

Чтобы предотвратить сбор данных, функцию можно отключить вручную:

Откройте игровую панель сочетанием клавиш Win+G. Перейдите в раздел Gaming Copilot. Откройте Параметры → Настройки конфиденциальности. Деактивируйте соответствующий переключатель.

История и назначение Gaming Copilot

Microsoft анонсировала Gaming Copilot в марте 2025 года как инструмент ИИ для сопровождения игровых сессий на Xbox. В сентябре сервис начал разворачиваться на ПК под управлением Windows 11.

Сервис предназначен для:

анализа игровой активности в реальном времени;

формирования персонализированных рекомендаций для игрока.

Для повышения точности советов система использует: