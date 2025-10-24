Windows 11 обвиняют в слежке за игроками

Пользователи популярного форума ResetEra обнаружили скрытую активность встроенного игрового ИИ-ассистента Gaming Copilot в Windows 11. Как выяснилось, сервис способен автоматически делать скриншоты игрового процесса и отправлять их на серверы Microsoft для обучения моделей искусственного интеллекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Один из участников форума заметил, что система генерирует сетевой трафик с фрагментами изображений с экрана. Источником оказался параметр «Обучение модели по тексту» в настройках Game Bar, который активируется автоматически при установке Windows 11. Это означает, что визуальный контент пользователей может отслеживаться без их явного согласия.
Таким образом, владельцы Windows 11, играя в любую видеоигру, могут непреднамеренно помогать Microsoft улучшать алгоритмы. Gaming Copilot автоматически формирует и отправляет скриншоты игрового процесса, что позволяет системе собирать данные о поведении пользователей в играх.
Чтобы предотвратить сбор данных, функцию можно отключить вручную:
Откройте игровую панель сочетанием клавиш Win+G.
Перейдите в раздел Gaming Copilot.
Откройте Параметры → Настройки конфиденциальности.
Деактивируйте соответствующий переключатель.
Microsoft анонсировала Gaming Copilot в марте 2025 года как инструмент ИИ для сопровождения игровых сессий на Xbox. В сентябре сервис начал разворачиваться на ПК под управлением Windows 11.
Сервис предназначен для:
анализа игровой активности в реальном времени;
формирования персонализированных рекомендаций для игрока.
Для повышения точности советов система использует:
данные аккаунта Xbox Live;
историю игровых достижений;
визуальные материалы с игрового процесса.
