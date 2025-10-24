Авторынок России обвалится на 40% в 2026 году из-за трех факторов

Аналитики и автодилеры прогнозируют, что после осеннего всплеска продаж новых автомобилей в России рынок в начале 2026 года столкнется с сильным падением. Основные причины — сочетание роста утильсбора, повышения цен на автомобили и стимулирования населения хранить деньги на депозитах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным аналитического агентства «Автостат», в январе–марте 2026 года продажи новых автомобилей будут составлять около 80–90 тысяч машин в месяц. Для сравнения, в октябре 2025 года ожидается реализация более 150 тысяч автомобилей, а в сентябре — 122 тысячи.
Это означает, что рынок может сократиться примерно на 40% по сравнению с текущими показателями. При этом отмечается, что уровень 80–90 тысяч машин сопоставим с показателями I квартала 2025 года, когда также наблюдался сильный спад.
«Спад ожидается в I квартале 2026 года. С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин уже будет продана заранее из-за повышения утильсбора», — пояснил генеральный директор «Автостат» Сергей Целиков.
Дилерский холдинг «Рольф» прогнозирует сильное падение продаж в первой половине 2026 года из-за повышения утильсбора и налогов.
«Те, кто планировал покупку автомобиля, скорее всего, приобретут его в октябре–декабре 2025 года. Поэтому январь и февраль пройдут с низкими продажами», — отметил директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов.
Дополнительные факторы снижения спроса:
Индексация тарифа утильсбора с 1 января 2026 года.
Изменение порядка начисления утильсбора.
Рост НДС на 2%.
Стабильно высокая ключевая ставка ЦБ и рост ставок по депозитам удерживают население от покупки автомобилей. Эксперты отмечают, что люди продолжают откладывать дорогостоящие приобретения из-за неопределенности доходов и налоговой нагрузки.
«Доходы населения не растут, а налоги увеличиваются, поэтому ожидать активного перехода денег с депозитов на личное потребление пока рано», — говорит автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов в январе–августе 2025 года снизился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 868,4 млрд рублей.
С 1 января 2026 года утильсбор в России вновь увеличится. Однако методика его расчета и привязка к мощности автомобиля пока остаются неопределенными. Ранее введение новых правил было запланировано на 1 ноября 2025 года, но первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможность отсрочки.
Николай Иванов отмечает, что складские запасы автомобилей истощаются, а спрос остаётся высоким. В случае замедления рынка дилеры могут возобновить акции и скидки, чтобы стимулировать продажи.
«В зависимости от ситуации может быть активирован тандем дилер-дистрибьютор с акциями и другими преференциями», — заключил он.
Пресс-служба Минпромторга пока не прокомментировала прогноз спада продаж в 2026 году, но напомнила о ранее озвученном прогнозе министра Антона Алиханова: российский авторынок в 2025 году может сократиться на четверть по сравнению с 2024-м.
