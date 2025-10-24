18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 15:12

Авторынок России обвалится на 40% в 2026 году из-за трех факторов

Новости Мира 0 618

Аналитики и автодилеры прогнозируют, что после осеннего всплеска продаж новых автомобилей в России рынок в начале 2026 года столкнется с сильным падением. Основные причины — сочетание роста утильсбора, повышения цен на автомобили и стимулирования населения хранить деньги на депозитах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: newscientist.com
Фото: newscientist.com

Сильное снижение продаж в первом квартале

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе–марте 2026 года продажи новых автомобилей будут составлять около 80–90 тысяч машин в месяц. Для сравнения, в октябре 2025 года ожидается реализация более 150 тысяч автомобилей, а в сентябре — 122 тысячи.

Это означает, что рынок может сократиться примерно на 40% по сравнению с текущими показателями. При этом отмечается, что уровень 80–90 тысяч машин сопоставим с показателями I квартала 2025 года, когда также наблюдался сильный спад.

«Спад ожидается в I квартале 2026 года. С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин уже будет продана заранее из-за повышения утильсбора», — пояснил генеральный директор «Автостат» Сергей Целиков.

Фактор «утиля» и сезонность спроса

Дилерский холдинг «Рольф» прогнозирует сильное падение продаж в первой половине 2026 года из-за повышения утильсбора и налогов.

«Те, кто планировал покупку автомобиля, скорее всего, приобретут его в октябре–декабре 2025 года. Поэтому январь и февраль пройдут с низкими продажами», — отметил директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов.

Дополнительные факторы снижения спроса:

  • Индексация тарифа утильсбора с 1 января 2026 года.

  • Изменение порядка начисления утильсбора.

  • Рост НДС на 2%.

Банки удерживают россиян от крупных покупок

Стабильно высокая ключевая ставка ЦБ и рост ставок по депозитам удерживают население от покупки автомобилей. Эксперты отмечают, что люди продолжают откладывать дорогостоящие приобретения из-за неопределенности доходов и налоговой нагрузки.

«Доходы населения не растут, а налоги увеличиваются, поэтому ожидать активного перехода денег с депозитов на личное потребление пока рано», — говорит автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов в январе–августе 2025 года снизился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 868,4 млрд рублей.

Повышение утильсбора и неопределенность методики

С 1 января 2026 года утильсбор в России вновь увеличится. Однако методика его расчета и привязка к мощности автомобиля пока остаются неопределенными. Ранее введение новых правил было запланировано на 1 ноября 2025 года, но первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможность отсрочки.

Дефицит автомобилей и возможные стимулы

Николай Иванов отмечает, что складские запасы автомобилей истощаются, а спрос остаётся высоким. В случае замедления рынка дилеры могут возобновить акции и скидки, чтобы стимулировать продажи.

«В зависимости от ситуации может быть активирован тандем дилер-дистрибьютор с акциями и другими преференциями», — заключил он.

Пресс-служба Минпромторга пока не прокомментировала прогноз спада продаж в 2026 году, но напомнила о ранее озвученном прогнозе министра Антона Алиханова: российский авторынок в 2025 году может сократиться на четверть по сравнению с 2024-м.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Меня жаба давит отдавать пятикратную стоимость за новый автомобиль. Буду ездить на своей 30летней старушке
24.10.2025, 12:39
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь