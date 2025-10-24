Авторынок России обвалится на 40% в 2026 году из-за трех факторов

Қазақ тіліне аудару

Аналитики и автодилеры прогнозируют, что после осеннего всплеска продаж новых автомобилей в России рынок в начале 2026 года столкнется с сильным падением. Основные причины — сочетание роста утильсбора, повышения цен на автомобили и стимулирования населения хранить деньги на депозитах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Сильное снижение продаж в первом квартале

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе–марте 2026 года продажи новых автомобилей будут составлять около 80–90 тысяч машин в месяц. Для сравнения, в октябре 2025 года ожидается реализация более 150 тысяч автомобилей, а в сентябре — 122 тысячи.

Это означает, что рынок может сократиться примерно на 40% по сравнению с текущими показателями. При этом отмечается, что уровень 80–90 тысяч машин сопоставим с показателями I квартала 2025 года, когда также наблюдался сильный спад.

«Спад ожидается в I квартале 2026 года. С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин уже будет продана заранее из-за повышения утильсбора», — пояснил генеральный директор «Автостат» Сергей Целиков.

Фактор «утиля» и сезонность спроса

Дилерский холдинг «Рольф» прогнозирует сильное падение продаж в первой половине 2026 года из-за повышения утильсбора и налогов.

«Те, кто планировал покупку автомобиля, скорее всего, приобретут его в октябре–декабре 2025 года. Поэтому январь и февраль пройдут с низкими продажами», — отметил директор по продажам новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов.

Дополнительные факторы снижения спроса:

Индексация тарифа утильсбора с 1 января 2026 года.

Изменение порядка начисления утильсбора.

Рост НДС на 2%.

Банки удерживают россиян от крупных покупок

Стабильно высокая ключевая ставка ЦБ и рост ставок по депозитам удерживают население от покупки автомобилей. Эксперты отмечают, что люди продолжают откладывать дорогостоящие приобретения из-за неопределенности доходов и налоговой нагрузки.

«Доходы населения не растут, а налоги увеличиваются, поэтому ожидать активного перехода денег с депозитов на личное потребление пока рано», — говорит автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов в январе–августе 2025 года снизился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 868,4 млрд рублей.

Повышение утильсбора и неопределенность методики

С 1 января 2026 года утильсбор в России вновь увеличится. Однако методика его расчета и привязка к мощности автомобиля пока остаются неопределенными. Ранее введение новых правил было запланировано на 1 ноября 2025 года, но первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможность отсрочки.

Дефицит автомобилей и возможные стимулы

Николай Иванов отмечает, что складские запасы автомобилей истощаются, а спрос остаётся высоким. В случае замедления рынка дилеры могут возобновить акции и скидки, чтобы стимулировать продажи.

«В зависимости от ситуации может быть активирован тандем дилер-дистрибьютор с акциями и другими преференциями», — заключил он.

Пресс-служба Минпромторга пока не прокомментировала прогноз спада продаж в 2026 году, но напомнила о ранее озвученном прогнозе министра Антона Алиханова: российский авторынок в 2025 году может сократиться на четверть по сравнению с 2024-м.