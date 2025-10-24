Школьника арестовали за пачку чипсов, которую ИИ-система приняла за оружие

Қазақ тіліне аудару

В США произошёл необычный инцидент: школьника из Балтимора задержали после того, как искусственный интеллект видеонаблюдения принял пакет чипсов в его руках за пистолет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: WBFF FOX45 Baltimore

Место происшествия и обстоятельства

Событие случилось в средней школе Кенвуд сразу после футбольной тренировки. Сигнал о якобы обнаруженном оружии вызвал вмешательство полиции: сотрудники приказали подростку Таки Аллену лечь на землю и вывели его из школы.

Семья и сам ученик настаивают, что никаких противоправных действий он не совершал. Родители назвали действия полиции чрезмерными, а школьный персонал — недостаточно внимательными к эмоциональному состоянию подростка после инцидента.

«Если я съем ещё одну пачку чипсов или выпью что-нибудь, у меня такое чувство, что они придут снова», — признался школьник.

Как сработала система ИИ

Сигнал сгенерировала система Omnialert, которая анализирует поток видеоданных с камер и автоматически уведомляет службу безопасности школы и полицию.

Компания признала ложное срабатывание, отметив, что пакет «очень напоминал оружие». В то же время Omnialert подчеркнула, что её система приоритизирует безопасность и предполагает быструю проверку человеком.

Представители компании заявили о проведении внутреннего анализа инцидента и доработке алгоритмов для повышения точности обнаружения.

Реакция школы и семьи

Школьные власти Балтимора направили родителям информационное письмо с выдержками из комментария Omnialert и сообщили, что пострадавшим учащимся предоставляется консультационная помощь.

Однако семья утверждает, что с самим Алленом никто не связывался, его состояние не проверялось, и он остался без поддержки после стрессового происшествия.