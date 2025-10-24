Языковой конфуз в Литве: полицейским не удалось оштрафовать робота-уборщика, который говорил на русском языке

Қазақ тіліне аудару

В Литве произошёл неожиданный скандал, связанный с использованием русского языка. В одном из местных супермаркетов робот-уборщик стал обращаться к покупателям на русском, прося их уступить ему дорогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com

Ситуация вызвала бурную реакцию: кто-то из посетителей вызвал полицию, а к делу подключилась государственная языковая инспекция.

Нарушителем оказался робот

Выяснилось, что «нарушителем» была не человек, а программное обеспечение, установленное в уборочном роботе обслуживающей компанией. Голосовые сообщения на русском языке, раздававшиеся по магазину, вызвали недоумение у правоохранителей и инспекции.

Владельцы супермаркета назвали инцидент «техническим сбоем» и через несколько часов устранили ошибку.

Законодательный тупик для инспекции

Языковая инспекция оказалась в сложной ситуации: штрафовать робота нельзя, а к поставщикам программного обеспечения претензий не предъявили.

Причина проста — в Литве закон запрещает лишь публичные надписи на русском языке, тогда как голосовые сообщения законодательными нормами не регулируются.

Реакция СМИ

Инцидент активно обсуждается местными СМИ и привлёк внимание, подчеркнув необычность ситуации: первый в истории случай, когда «нарушителем языкового закона» оказался робот.