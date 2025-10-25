Супруги спустя шесть лет случайно узнали, что они брат и сестра

На Тайване супружеская пара, прожившая вместе почти шесть лет, случайно выяснила, что между ними существует кровное родство. Информацию об этом публикует ETtoday, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Проверив регистрационные документы, муж и жена с ужасом поняли, что они являются двоюродными родственниками второго поколения — так называемыми «вторыми кузенами». Согласно закону, такие браки считаются недопустимыми, поэтому супруги решили обратиться в суд с просьбой признать их брак недействительным.
Пара официально зарегистрировала брак 31 октября 2018 года. Все эти годы они жили вместе, не подозревая о семейной связи. Новость о родстве стала для них настоящим шоком.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 983 Гражданского кодекса Тайваня, браки между родственниками до шестой степени запрещены, а такие союзы считаются юридически ничтожными с момента заключения.
После открытия обстоятельств муж обратился в суд с требованием признать брак недействительным. Он объяснил, что не хотел нарушать закон и был удивлён неожиданной правдой. Жена согласилась с иском и не стала оспаривать решение.
