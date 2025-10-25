Супруги спустя шесть лет случайно узнали, что они брат и сестра

Қазақ тіліне аудару

На Тайване супружеская пара, прожившая вместе почти шесть лет, случайно выяснила, что между ними существует кровное родство. Информацию об этом публикует ETtoday , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Неожиданное открытие мужа

Проверив регистрационные документы, муж и жена с ужасом поняли, что они являются двоюродными родственниками второго поколения — так называемыми «вторыми кузенами». Согласно закону, такие браки считаются недопустимыми, поэтому супруги решили обратиться в суд с просьбой признать их брак недействительным.

Шесть лет брака без подозрений

Пара официально зарегистрировала брак 31 октября 2018 года. Все эти годы они жили вместе, не подозревая о семейной связи. Новость о родстве стала для них настоящим шоком.

Юридические последствия

Согласно пункту 1 части 2 статьи 983 Гражданского кодекса Тайваня, браки между родственниками до шестой степени запрещены, а такие союзы считаются юридически ничтожными с момента заключения.

После открытия обстоятельств муж обратился в суд с требованием признать брак недействительным. Он объяснил, что не хотел нарушать закон и был удивлён неожиданной правдой. Жена согласилась с иском и не стала оспаривать решение.