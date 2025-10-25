18+
25.10.2025, 08:05

Россия и Китай планируют строительство международной лунной станции в 2030-х

Новости Мира 0 314

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о совместном создании Международная научная лунная станция (МНЛС) с привлечением ряда стран. Проект предусматривает строительство станции на поверхности или в орбите Луны ориентировочно в период 2031-2035 годов. К нему уже подключились как минимум 12-13 участников, что делает инициативу реально международной, сообщает  Lada.kz.  со ссылкой на tass.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Правительство России одобрило законопроект о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. В основе документа — дорожная карта, по которой строительство объекта должно начаться ориентировочно в 2031-2035 гг. (с возможным завершением к 2036 году).

Проект предусматривает участие не только российских и китайских космических агентств, но и внешних партнёров: уже к инициативе присоединились по меньшей мере 12 страны.
Согласно планам, станция будет размещена либо на поверхности Луны, либо на её орбите, и станет площадкой для фундаментальных космических исследований, испытаний технологий жизнеобеспечения и добычи лунных ресурсов.

Российская сторона в частности планирует доставку и установку ядерной энергетической установки на поверхность спутника в промежутке 2033-2035 года. Важный элемент — энергетическая инфраструктура: Китай и Россия подписали меморандум о строительстве лунной электростанции как части проекта МНЛС.

Проект разделён на этапы: ещё до строительной фазы (2026-2030 гг.) будут реализованы автоматические миссии для отработки посадки, доставки грузов и возврата образцов грунта. В последующем (2031-2035 гг.) начнётся сооружение инфраструктуры на Луне.
Международный статус проекта подчёркивается тем, что участие допускается также от стран, которые ранее не являлись союзниками России или Китая. Это делает станцию площадкой широкого международного сотрудничества.

