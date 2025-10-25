Небесный гигант солнечной системы угрожает человечеству

Қазақ тіліне аудару

Ученые предупреждают: в пределах нашей Солнечная система может находиться или приближаться массивный объект, который способен вызвать серьёзные изменения в орбитах планет и, следовательно, повлиять на условия жизни на Земле. По анализу симуляций, риск дестабилизации орбит увеличился — пролёты звёзд или межзвёздных тел рядом с Солнечной системой оказываются более опасными, чем считалось ранее. При этом эксперты подчёркивают: хотя вероятность событий невелика, её последствия могут быть масштабными и требуют внимания, сообщает Lada.kz. со ссылкой на The New York Post .

Фото pixabay.com

В последнее время исследования в области динамики космических систем обращают внимание на потенциал внешних воздействий, способных нарушить стабильность нашей Солнечной системы. Одной из таких угроз может стать массивный объект — звезда-гость, субзвёздный объект или «планета-гигант», проходящий или приближающийся к системе.

Угроза через пролёты объектов

По данным недавней работы, пролёты звёзд мимо Солнечной системы способны увеличить вероятность дестабилизации орбит планет. В частности, оценки показывают рост риска воздействия на орбиты Земли, Марса и Венеры. Например, вероятность изменения орбиты Земли в рамках таких сценариев оценена примерно в 0,05 % за ближайшие миллиарды лет.

Исследование отмечает:

«Звёздные сближения представляют главную угрозу стабильности Солнечной системы …»

И эта угроза теперь оценивается как выше, чем внутренние динамические нестабильности.

Возможный объект-угроза

Есть также отдельные исследования, предполагающие, что около 4 млрд лет назад через Солнечную систему мог пройти массивный объект — возможно, субзвёздного или коричневого карлика массы несколько × массы Юпитер. Его вторжение могло повлиять на орбиты гигантских планет: Сатурн, Уран и Нептун.

Хотя такого объекта ещё не обнаружено конкретно, гипотеза подчёркивает, что подобные сценарии не исключены.

Что это означает для человечества

Для нас важно следующее:

Даже незначительные изменения орбитальной конфигурации планет могут влиять на климат, гравитационные взаимодействия и устойчивость условий жизни.

Хотя по отдельным оценкам риск изменения орбиты Земли мал (порядка десятых части процента) в течение миллиардов лет, инженерные и научные сообщества всё же рассматривают подобные угрозы как часть долгосрочного сценарного планирования.

Изменения могут проявляться не сразу, но иметь откладывающий эффект — например, через миллионы-миллиарды лет.

Ограничения и контекст

Нужно учитывать, что большинство представленных сценариев — это модели и симуляции, основанные на статистике и теоретических предпосылках. Они не спроецированы на ближайшие годы-десятилетия с высокой вероятностью. Кроме того, внутренняя динамика Солнечной системы — сама по себе стабильна в обозримом будущем. Прогнозы не предполагают неминуемой катастрофы.

Можно сделать следующие ключевые выводы: