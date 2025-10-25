18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.10.2025, 11:57

Какие болезни обостряются поздней осенью и как с ними справиться

Новости Мира 0 344

Поздняя осень сопровождается ростом обострений хронических и сезонных заболеваний — от респираторных инфекций до желудочно-кишечных и опорно-двигательных проблем. Основными триггерами выступают снижение температуры, повышение влажности, сокращение светового дня и изменение образа жизни. Эксперты дают рекомендации по профилактике и своевременному лечению, чтобы минимизировать риски, сообщает  Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

С окончанием тёплого летнего периода и наступлением прохладной, сырой осени организм сталкивается с множеством вызовов — от перепадов температуры до снижения иммунитета и изменения привычного режима. Эти условия создают благоприятную среду для развития и обострения различных заболеваний.

Какие болезни чаще обостряются

По словам специалистов, в осенний период чаще всего обостряются:

  • Инфекционные и респираторные заболевания — простуда, грипп, вирусные инфекции верхних дыхательных путей. Именно в переходные сезоны фиксируется увеличение числа таких случаев.

  • Хронические заболевания органов дыхания — бронхиальная астма, хронический бронхит. Повышенная влажность, холод и перепады температур могут спровоцировать приступы и воспаления.

  • Желудочно-кишечные заболевания — гастрит, язвенная болезнь, синдром раздражённого кишечника. Осенью меняется рацион, растёт уровень стресса, что ухудшает состояние ЖКТ.

  • Проблемы с опорно-двигательным аппаратом — артрит, артроз, радикулит. Холод, сырость и снижение активности приводят к скованности и болям в суставах.

  • Психоэмоциональные расстройства — апатия, тревожность, осенняя депрессия. Недостаток солнечного света и снижение уровня витамина D напрямую влияют на настроение и энергетический баланс.

Почему именно осенью

Основные причины повышенного риска обострений включают:

  • Перепады температуры и влажности, вызывающие сужение сосудов и ухудшение кровообращения.

  • Сокращение светового дня, что приводит к снижению выработки витамина D и ослаблению иммунной защиты.

  • Изменение образа жизни — меньше физической активности, больше времени в помещении, обильное питание и дефицит свежего воздуха.

  • Психологический стресс — возвращение к работе и учёбе после отпусков, усиление нагрузки.

  • Аллергенный фон — плесень, пыль, опавшие листья, которые при высокой влажности становятся источником раздражения дыхательных путей.

Как снизить риск обострений

Чтобы укрепить здоровье и минимизировать вероятность сезонных обострений, врачи советуют:

  • При первых симптомах не откладывать визит к специалисту.

  • Уделять внимание укреплению иммунитета: полноценный сон, прогулки, умеренные физические нагрузки.

  • Пересмотреть рацион — сократить жирную и тяжёлую пищу, добавить больше овощей, фруктов и злаков.

  • Поддерживать уровень витаминов, особенно D и С — при необходимости после консультации с врачом.

  • Следить за микроклиматом в помещении, избегать переохлаждения, носить одежду по погоде.

  • Для хронических заболеваний строго соблюдать предписания врача и не менять схему лечения самостоятельно.

