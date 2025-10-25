Чем опасен хронический недосып: риски для здоровья

Қазақ тіліне аудару

Хронический недосып снижает концентрацию внимания, ухудшает память и провоцирует тревожность. По данным экспертов, он может стать фактором ожирения, сахарного диабета 2 типа, гипертонии и ускоренного старения. Для профилактики особо важны фиксированный график, комфортные условия сна и сбалансированное питание, сообщает Lada.kz . со ссылкой на "Известия" .

Фото pixabay.com

Хронический недосып — регулярная нехватка качественного сна — оказывает разрушительное влияние на физическое и психическое здоровье. Вот каковы основные риски и способы борьбы с этой проблемой.

Возможные последствия

По словам экспертов:

Снижение концентрации внимания, ухудшение памяти и падение когнитивной продуктивности становятся частыми спутниками хронического недосыпа.

Увеличивается уровень тревожности и эмоциональная нестабильность.

Повышается риск ожирения — до 55 %.

Вероятность развития сахарного диабета 2 типа возрастает примерно на 48 %.

Хронический недостаток сна может спровоцировать гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания.

Также отмечается ускорение биологического старения клеток.

Как поясняет Давид Казарян, CEO Bioniq Россия и СНГ:

«Дефицит сна нарушает выработку лептина и грелина — гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения, из-за чего человек переедает и набирает вес. Сон — не только отдых, а фундамент физиологического и ментального восстановления. Во сне мозг очищается от токсинов, происходит регенерация тканей, нормализуется уровень кортизола, а также укрепляется иммунитет».

Он также подчёркивает:

«Среди нутриентов, влияющих на гормоны сна и уровень стресса, особенно важны магний, L-теанин, мелатонин, цинк, витамин B6, а также растительные адаптогены — пассифлора и валериана. Но универсального решения не существует — эффективный подход определяется индивидуально».

Что делать: советы для улучшения качества сна

Чтобы минимизировать вред от недосыпа и наладить режим, эксперты рекомендуют:

Установить фиксированный график сна и бодрствования, ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Минимизировать яркий свет вечером — отказаться от экранов перед сном, применять тёплое освещение за час до отбоя. Обеспечить комфортную температуру в спальне — оптимально +18…+20 °C. Включать в распорядок дня умеренную физическую активность, а перед сном использовать ритуалы расслабления — медитацию, дыхательные техники или чтение. При необходимости — обсудить с врачом приём нутриентов и адаптогенов, таких как магний, мелатонин, L-теанин, цинк, витамин B6, пассифлора, валериана. Поддерживать баланс сна и бодрствования, избегать избыточного стресса, неукоснительно придерживаться режима отдыха.

Хронический недосып — не просто временное неудобство, а серьёзная угроза здоровью. Он может приводить к метаболическим, сердечно-сосудистым, неврологическим нарушениям и ускоренному старению.

Но многие негативные последствия можно предотвратить — доверяя режиму, создавая комфортные условия сна и прибегая к индивидуальному подходу с участием специалистов.