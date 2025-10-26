Когда лучше отказаться от кофе: врач объяснила, во сколько пить последнюю чашку

Қазақ тіліне аудару

Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, до какого времени безопасно пить кофе, чтобы не нарушить сон, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

По её словам, кофеин может сохраняться в организме до десяти часов, а потому вечерние чашки нередко становятся причиной бессонницы.

Эксперт также напомнила, что чувствительность к кофеину у людей различается и зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик в беседе с изданием «Лента.ру» назвала оптимальное время для последнего употребления кофе. По её словам, кофеин способен сохраняться в организме человека от восьми до десяти часов, поэтому, чтобы не нарушать ночной отдых, последний раз пить кофе рекомендуется не позже 14:00-15:00. Людям с повышенной чувствительностью к кофеину стоит делать это ещё раньше.

Специалист пояснила, что скорость выведения кофеина из организма зависит от индивидуальных особенностей. У беременных женщин, людей, принимающих гормональные контрацептивы, а также у пожилых метаболизм замедляется, и действие кофеина может продлеваться.

При регулярном употреблении кофе у человека вырабатывается толерантность – бодрящий эффект со временем ослабевает, но зависимость от напитка усиливается. В связи с этим Чистик советует устраивать «кофейные паузы» продолжительностью один-два дня, чтобы рецепторы восстановили чувствительность.

Тем, кто не может полностью отказаться от вечерней чашки, гастроэнтеролог рекомендовала выбирать кофе без кофеина. Такой вариант подойдёт людям с повышенной тревожностью, нарушениями сна, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а также беременным женщинам.