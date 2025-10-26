18+
26.10.2025, 11:24

В Великобритании по ошибке освободили насильника подростка

Новости Мира 0 443

В Англии по технической ошибке выпустили на свободу просителя убежища, осуждённого за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и взрослой женщиной, передает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: полиция Эссекса через CNN
Фото: полиция Эссекса через CNN

В Великобритании по ошибке освободили из заключения просителя убежища по имени Хадуш Кебату, осуждённого за изнасилование 14-летней девочки и взрослой женщины.

Как уточнили в полиции, 24 октября 2025 года мужчина был ошибочно отпущен из следственного изолятора города Челмсфорд, который находится примерно в 70 километрах от Лондона. Сразу после выхода на свободу он направился в британскую столицу на поезде.

Лондонская полиция объявила розыск преступника, назвав его задержание приоритетной задачей. В заявлении на официальном сайте ведомства граждан призвали быть внимательными и сообщать о возможных местах пребывания Кебату.

Случай вызвал широкий общественный резонанс и волну критики в адрес пенитенциарной системы страны. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своём обращении в соцсети X назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым». По его словам, инцидент вызывает возмущение, и власти уже инициировали внутреннее расследование. Глава правительства подчеркнул, что полиция активно работает над поиском осуждённого, и выразил уверенность, что преступник будет пойман и депортирован.

По информации телеканала Sky News, только за период с марта 2024 по март 2025 года в Великобритании по ошибке освободили 262 заключённых. Это на 128 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 115 подобных случаев. Из общего числа ошибочно освобождённых 233 человека покинули тюрьмы, а ещё 29 были выпущены из залов суда.

