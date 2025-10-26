Бритни Спирс едва не сбила свою подругу

Қазақ тіліне аудару

Американская певица Бритни Спирс попала в неприятную ситуацию – она управляла автомобилем после употребления алкоголя и чуть не сбила подругу, передает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото: Getty Images

Американская поп-звезда Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания – певица села за руль в состоянии алкогольного опьянения и едва не сбила свою подругу. Об этом изданию сообщил очевидец произошедшего.

По информации источника, артистка покинула ресторан и направилась домой за рулём своего чёрного BMW. Поездка, длиной около пяти миль – от заведения до её особняка в Таузенд-Оукс, – быстро превратилась в рискованное приключение.

Как отмечается, на некоторых участках пути Спирс ехала слишком близко к другим автомобилям, несколько раз съезжала с дороги и выезжала на встречную полосу. Такие манёвры представляли опасность как для самой певицы, так и для других участников движения.

Добравшись до дома, Бритни, по словам очевидцев, не сразу смогла попасть внутрь – она долго пыталась ввести код от ворот, прежде чем наконец открыла их.

Издание предполагает, что неуравновешенное поведение звезды может быть связано с эмоциональным стрессом. Поводом для него, по мнению журналистов, стал недавний выход скандальных мемуаров её бывшего мужа Кевина Федерлайна, где он подробно описывает совместную жизнь с певицей.