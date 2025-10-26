Пятилетняя девочка выбросила младенца из окна, он погиб

Қазақ тіліне аудару

В Татарстане пятилетняя девочка выбросила из окна младенца. Ребенок скончался, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

В поселке Васильево пятилетняя девочка выбросила младенца из окна многоквартирного дома. Ребенок погиб.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (Оставление в опасности), - сообщили в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.