Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Французская полиция задержала двух из четырёх подозреваемых в громком ограблении Лувра, совершённом 19 октября, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро, передает Lada.kz на Tengrinews.kz .

Фото: Pixabay

Арест подозреваемых

По данным издания Franceinfo, двое подозреваемых в ограблении Лувра были задержаны в субботу вечером. Один из них был арестован в аэропорту, откуда планировал вылететь в Алжир. Второго задержали в одном из пригородов Парижа.

Всего, как сообщает источник, полиция разыскивала четверых участников преступления – двоих, непосредственно проникших в галерею «Аполлон», и ещё двоих, которые помогли нападавшим скрыться на скутерах после кражи.

На данный момент двое подозреваемых всё ещё находятся в розыске.

Возможный сговор с охраной музея

По информации Le Figaro, следствие рассматривает версию о причастности одного из сотрудников охраны Лувра к преступлению. Предположительно, он мог передать грабителям внутренние данные о системе безопасности, что позволило им воспользоваться уязвимыми местами музея.

Расследование продолжается, правоохранительные органы проверяют возможные связи между охранником и задержанными.

Как произошло ограбление

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Как уточняет BFMTV, преступники прибыли к зданию музея на скутерах и воспользовались внешним грузовым лифтом, чтобы подняться к окнам галереи. Разбив стекло, они проникли внутрь и похитили драгоценности из коллекций Наполеона и императрицы Жозефины.

Вся операция заняла несколько минут, после чего злоумышленники скрылись, не оставив следов.

Реакция властей

Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся «посягательством на наследие и историю страны» и поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки найти и вернуть похищенные реликвии.

Расследование дела продолжается. Полиция усилила контроль на границах и проверяет все возможные каналы вывоза ценностей за пределы Франции.