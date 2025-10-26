18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.10.2025, 18:03

Легендарный ведущий стремительно теряет рост из-за болезни

Новости Мира

88-летний зоолог и телеведущий Николай Дроздов продолжает бороться с последствиями остеопороза и онкологического заболевания, передает Lada.kz со ссылкой на Mash.

Фото: instagram.com/ndrozdov_official
Фото: instagram.com/ndrozdov_official

Известный российский учёный и телеведущий Николай Дроздов за последний год стал ниже ещё на восемь сантиметров. По информации Mash, причиной изменения роста стал остеопороз – заболевание, при котором кости становятся хрупкими и постепенно деформируются, из-за чего позвоночник оседает.

Сейчас рост легендарного ведущего программы «В мире животных» составляет около 162 сантиметров, тогда как ранее он достигал 180. Несколько лет назад болезнь уже сократила рост профессора примерно на десять сантиметров.

По словам близких, 88-летний Дроздов продолжает испытывать боли в суставах, страдает от слабости и заметной деформации спины. Несмотря на трудности, телеведущий сохраняет активность и участвует в научных и просветительских проектах.

Помимо остеопороза, Дроздов также проходит лечение от онкологического заболевания, диагноз которого был подтверждён в 2023 году. Он находится под постоянным наблюдением врачей и проходит курсы противоопухолевой терапии.

Для справки

Остеопороз – это прогрессирующее системное заболевание скелета, которое характеризуется снижением плотности костной ткани и нарушением ее структуры, что приводит к хрупкости костей. Это повышает риск переломов даже при незначительных травмах. Часто заболевание встречается у женщин в период менопаузы и пожилых людей. 

Николай Дроздов – это советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, журналист и телеведущий, широко известный как многолетний ведущий передачи «В мире животных». Он также является популяризатором науки, профессором географического факультета МГУ и общественным деятелем. 

