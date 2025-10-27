Американского полицейского обвинили в халатности – вместо выезда на стрельбу он заехал за пиццей

Қазақ тіліне аудару

В США сержанта полиции Кевина Болларо обвиняют в халатности и фальсификации отчета после того, как он проигнорировал вызовы о стрельбе, предпочтя заехать в пиццерию и ресторан, передает Lada.kz со ссылкой Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным The Guardian, в американском штате Нью-Джерси против полицейского Кевина Болларо выдвинуты обвинения в должностном проступке и подлоге служебных документов. По версии прокуратуры, сержант проигнорировал экстренные вызовы о стрельбе, которая впоследствии оказалась двойным убийством, и вместо этого поехал за пиццей.

Вместо выезда – остановка в пиццерии

Инцидент произошел вечером 1 августа в городе Питтстаун. Несмотря на несколько звонков в службу 911, Болларо, как установило следствие, не направился на место происшествия. Согласно данным GPS, полицейский сначала поехал в противоположную сторону, а затем остановился у Duke’s Pizzeria, где провел почти час.

После этого, по информации прокуратуры, он зашел еще в один ресторан и пробыл там около часа. Все это время экстренные службы продолжали получать сообщения о стрельбе.

Последствия бездействия

На следующий день в одном из домов неподалеку были обнаружены тела 33-летней Лорен Семанчик и 29-летнего Тайлера Уэбба. По версии следствия, их застрелил лейтенант полиции штата Рикардо Сантос, который позже покончил с собой.

Кроме халатности, Болларо инкриминируют фальсификацию отчета о вызове. Он, по данным следствия, пытался скрыть факты и внести ложные сведения о своих действиях в день происшествия.

Реакция сторон

Адвокат сержанта утверждает, что действия его подзащитного никак не повлияли на трагический исход событий. Однако семьи погибших с этим категорически не согласны. По их словам, данный случай наглядно демонстрирует «глубокие системные проблемы» в работе полиции и недостаток ответственности среди сотрудников правоохранительных органов.

Расследование в отношении Кевина Болларо продолжается.