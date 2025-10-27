18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.10.2025, 20:40

Американского полицейского обвинили в халатности – вместо выезда на стрельбу он заехал за пиццей

Новости Мира 0 379

В США сержанта полиции Кевина Болларо обвиняют в халатности и фальсификации отчета после того, как он проигнорировал вызовы о стрельбе, предпочтя заехать в пиццерию и ресторан, передает Lada.kz со ссылкой Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По данным The Guardian, в американском штате Нью-Джерси против полицейского Кевина Болларо выдвинуты обвинения в должностном проступке и подлоге служебных документов. По версии прокуратуры, сержант проигнорировал экстренные вызовы о стрельбе, которая впоследствии оказалась двойным убийством, и вместо этого поехал за пиццей.

Вместо выезда – остановка в пиццерии

Инцидент произошел вечером 1 августа в городе Питтстаун. Несмотря на несколько звонков в службу 911, Болларо, как установило следствие, не направился на место происшествия. Согласно данным GPS, полицейский сначала поехал в противоположную сторону, а затем остановился у Duke’s Pizzeria, где провел почти час.

После этого, по информации прокуратуры, он зашел еще в один ресторан и пробыл там около часа. Все это время экстренные службы продолжали получать сообщения о стрельбе.

Последствия бездействия

На следующий день в одном из домов неподалеку были обнаружены тела 33-летней Лорен Семанчик и 29-летнего Тайлера Уэбба. По версии следствия, их застрелил лейтенант полиции штата Рикардо Сантос, который позже покончил с собой.

Кроме халатности, Болларо инкриминируют фальсификацию отчета о вызове. Он, по данным следствия, пытался скрыть факты и внести ложные сведения о своих действиях в день происшествия.

Реакция сторон

Адвокат сержанта утверждает, что действия его подзащитного никак не повлияли на трагический исход событий. Однако семьи погибших с этим категорически не согласны. По их словам, данный случай наглядно демонстрирует «глубокие системные проблемы» в работе полиции и недостаток ответственности среди сотрудников правоохранительных органов.

Расследование в отношении Кевина Болларо продолжается.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь