Автокран срезал стрелой крышу машины, погибли детский врач и водитель (видео)

В Петропавловске-Камчатском произошла смертельная авария с участием автокрана и служебного автомобиля детской поликлиники. В результате инцидента погибли два человека — врач-педиатр и водитель медицинского учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края, авария произошла на улице Пограничной. По предварительным данным, автокран выезжал на проезжую часть, при этом его стрела находилась в поднятом положении и выступала над полосой движения.
В момент проезда легкового автомобиля стрела ударила по его кузову, буквально срезав крышу и заднюю дверь. Один из фрагментов автомобиля застрял на металлической конструкции крана.
В салоне находились трое человек — медицинские работники детской поликлиники № 1. На месте происшествия погибли врач-педиатр и водитель. Еще один пассажир, по предварительной информации, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и сейчас находится в реанимации.
Медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.
На месте аварии работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Назначены экспертизы, которые должны установить, почему стрела автокрана находилась в поднятом положении во время движения и были ли нарушены правила эксплуатации техники.
Следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей.
Министерство здравоохранения Камчатского края выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Руководство ведомства также поручило провести проверку технического состояния служебного транспорта и соблюдения мер безопасности при перевозке медперсонала.
Комментарии0 комментарий(ев)