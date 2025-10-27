18+
27.10.2025, 07:15

В сосисках и пельменях в Китае стали находить человеческие зубы

Новости Мира 0 405

В Китае участились сообщения о необычных и тревожных находках в мясной продукции. В сосисках, димсамах и даже сладких пирогах жители страны стали обнаруживать человеческие зубы. Инциденты вызвали бурную реакцию пользователей социальных сетей и волну предположений — от курьёзных до мрачных, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: yaplakal.com
Фото: yaplakal.com

Неожиданные находки в продуктах

По данным издания South China Morning Post (SCMP), за последнюю неделю в Китае зарегистрированы как минимум три случая обнаружения зубов в пищевых продуктах.

  • В одном случае искусственный зуб нашли в сосисках, купленных в провинции Цзилинь.

  • Ещё один аналогичный инцидент произошёл в городе Дунгуань, где во время трапезы покупатель наткнулся на зуб в димсаме — традиционном китайском блюде.

  • Позже похожий предмет был найден в ореховом пироге, произведённом той же компанией.

Продавцы отрицают вину, но пользователи не верят

Представители магазина, где покупатели приобрели продукцию, поспешили заверить, что производственный процесс контролируется, а подобная ситуация «невозможна в принципе». Однако объяснение не убедило клиентов.

Фото: Weibo

Фото: Weibo

Пользователи китайских соцсетей Weibo и Douyin (аналог TikTok) начали активно обсуждать происшествия, требуя провести проверку предприятий и наказать виновных.

Теории — от бытовых до мрачных

В Сети развернулись жаркие споры о происхождении зубов.

  • Некоторые комментаторы предположили, что зубы могли случайно попасть в еду от пожилых рабочих, которые трудятся на производстве.

  • Другие же высказали более мрачные догадки, предполагая, что речь может идти о человеческих останках, попавших в продукцию при переработке мяса.

Ни одно из этих предположений пока не имеет подтверждений, но волна тревоги в обществе нарастает.

Проверок пока нет

Журналисты SCMP отмечают, что власти пока никак не отреагировали на сообщения в соцсетях.
Неизвестно, проводят ли правоохранительные органы расследование или планируются ли проверки предприятий, упомянутых в публикациях.

Тем временем пользователи продолжают делиться новыми историями и фотографиями подозрительных находок, опасаясь, что случаи могут быть не единичными.

Итог

История с «зубами в сосисках» уже стала вирусной темой в китайском интернете, а общество требует от властей и производителей ответов. Пока же официальных комментариев нет, и тайна происхождения зловещих находок остаётся нераскрытой.

Комментарии

0 комментарий(ев)
