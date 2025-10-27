Эксперты рассказали, почему нельзя есть упавшую еду даже спустя секунду

Қазақ тіліне аудару

Многие привыкли считать, что если быстро поднять еду, упавшую на пол, она останется безопасной — якобы бактерии не успеют попасть на продукт за пять секунд. Однако специалисты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества предупреждают: это популярное заблуждение может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: stihi.ru

Заражение происходит мгновенно

Как пояснили эксперты, не существует ни одной временной границы, которая делала бы падение еды на пол «безопасным». Передача микроорганизмов начинается практически сразу — в доли секунды после контакта с загрязненной поверхностью. Поэтому даже быстро поднятый продукт может содержать опасные бактерии.

Важную роль играет не время, а условия

По данным Роскачества, степень загрязнения зависит от целого ряда факторов:

влажности пола или поверхности , на которую упала еда;

структуры и влажности самого продукта (например, хлеб и яблоко загрязняются по-разному);

температуры и чистоты помещения.

Чем выше влажность и загрязненность поверхности, тем быстрее происходит перенос бактерий.

Какие риски несет употребление «поднятой» еды

В Роскачестве напоминают, что на полу и других поверхностях могут находиться возбудители кишечных инфекций, в том числе E.coli, Salmonella и другие патогенные микроорганизмы. Попадание их в организм может вызвать:

отравление;

диарею;

лихорадку;

расстройства пищеварения и ослабление иммунитета.

Советы специалистов: как избежать опасности

Эксперты рекомендуют не рисковать здоровьем и отказаться от «правила пяти секунд». Лучше выбросить упавший продукт, чем пытаться его спасти. Также специалисты советуют: