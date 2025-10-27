Эксперты рассказали, почему нельзя есть упавшую еду даже спустя секунду

Многие привыкли считать, что если быстро поднять еду, упавшую на пол, она останется безопасной — якобы бактерии не успеют попасть на продукт за пять секунд. Однако специалисты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества предупреждают: это популярное заблуждение может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Как пояснили эксперты, не существует ни одной временной границы, которая делала бы падение еды на пол «безопасным». Передача микроорганизмов начинается практически сразу — в доли секунды после контакта с загрязненной поверхностью. Поэтому даже быстро поднятый продукт может содержать опасные бактерии.
По данным Роскачества, степень загрязнения зависит от целого ряда факторов:
влажности пола или поверхности, на которую упала еда;
структуры и влажности самого продукта (например, хлеб и яблоко загрязняются по-разному);
температуры и чистоты помещения.
Чем выше влажность и загрязненность поверхности, тем быстрее происходит перенос бактерий.
В Роскачестве напоминают, что на полу и других поверхностях могут находиться возбудители кишечных инфекций, в том числе E.coli, Salmonella и другие патогенные микроорганизмы. Попадание их в организм может вызвать:
отравление;
диарею;
лихорадку;
расстройства пищеварения и ослабление иммунитета.
Эксперты рекомендуют не рисковать здоровьем и отказаться от «правила пяти секунд». Лучше выбросить упавший продукт, чем пытаться его спасти. Также специалисты советуют:
соблюдать чистоту рабочих поверхностей и пола на кухне;
регулярно мыть руки перед приемом пищи;
хранить продукты в чистой, герметичной упаковке.
