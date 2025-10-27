18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.10.2025, 08:08

Россия начнет платить школьницам за беременность: власти объяснили причину

Новости Мира 0 621

В Тульской области России вводят новую меру социальной поддержки для несовершеннолетних и молодых будущих матерей. Согласно приказу регионального министерства труда и социальной защиты, беременные школьницы и студентки смогут получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей — это около 1 миллиона 14 тысяч тенге по текущему курсу, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: fedpress.ru
Фото: fedpress.ru

Эта инициатива направлена на повышение рождаемости и укрепление института семьи, отмечают в ведомстве. Программа рассчитана на девушек, которые продолжают обучение и нуждаются в дополнительной финансовой помощи в период беременности.

Кто может претендовать на выплату

Право на получение выплаты предоставляется только гражданкам Российской Федерации, проживающим в Тульской области на постоянной основе. Кроме того, есть ряд обязательных условий:

  • девушка должна состоять на учете по беременности;

  • обучаться очно — в школе, техникуме, колледже, училище или вузе;

  • срок беременности должен составлять не менее 12 недель.

Только при выполнении всех этих критериев можно будет подать заявление на получение пособия.

Создание федерального регистра беременных

Помимо региональной инициативы, на федеральном уровне также планируются системные изменения. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, с 1 марта 2026 года в стране начнет действовать единый регистр беременных.

В него будут включены данные о всех женщинах, вставших на учет по беременности, а также сведения об исходах родов. По словам Голиковой, это позволит более эффективно отслеживать динамику рождаемости, оказывать адресную помощь и анализировать факторы, влияющие на демографическую ситуацию.

Демографическая цель и социальный эффект

Эксперты связывают введение выплат для беременных учащихся с более широкой государственной стратегией по стимулированию рождаемости в России. В условиях сокращения численности населения власти ищут способы поддержать женщин, решившихся на материнство, даже если они еще не завершили обучение.

Меры поддержки, подобные тульской, могут стать примером для других регионов страны. В перспективе это может привести к созданию единой федеральной системы финансовой помощи беременным девушкам и студенткам.

Перспектива распространения инициативы

Пока программа действует только на территории Тульской области, однако специалисты не исключают, что при положительных результатах опыт будет распространен и на другие субъекты Российской Федерации.

Таким образом, новая мера поддержки не только улучшит материальное положение беременных учащихся, но и станет частью комплексной государственной политики, направленной на борьбу с демографическим спадом.

4
3
1
