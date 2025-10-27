18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.10.2025, 08:39

Скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен

Новости Мира 0 599

На 70-м году жизни умер шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен — человек, чье лицо стало символом эпохи. О смерти артиста сообщило издание Dagens Nyheter, не уточнив причину кончины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Ушел культовый актер и музыкант из Швеции

Андерсен был одной из самых загадочных фигур европейского кино 1970-х годов. Его имя навсегда связано с фильмом, который сделал его знаменитым на весь мир.

Мировая слава после «Смерти в Венеции»

Бьерн Андерсен получил международное признание после роли Тадзио в культовой итальянской картине «Смерть в Венеции» (1971), снятой режиссером Лукино Висконти.

Висконти, поражённый внешностью юного актера, назвал его «самым красивым мальчиком XX века» — фразой, которая стала частью культурной истории.
После выхода фильма Андерсен мгновенно превратился в символ утраченной юности и вдохновения, став музой для художников, режиссеров и дизайнеров по всему миру.

Герой документального фильма о своей судьбе

В 2021 году шведский режиссер Кристиан Петри снял документальную ленту «Самый красивый мальчик в мире», где Бьерн Андерсен стал центральным героем.
Фильм рассказывал о сложной судьбе актера, его внезапной славе и тяжелых последствиях ранней известности. Сам Андерсен откровенно говорил о том, как культ его внешности повлиял на его личную жизнь и психическое здоровье.

Именно Кристиан Петри сообщил о смерти артиста, подчеркнув, что Андерсен прожил непростую, но честную жизнь, оставаясь верным себе и искусству.

Музыка, кино и уединение

Помимо актерской карьеры, Бьерн Андерсен занимался музыкой, писал песни и время от времени появлялся на телеэкране.
В последние годы он вел уединенный образ жизни, редко давал интервью и предпочитал не напоминать о славе юности.

Тем не менее, его имя продолжает ассоциироваться с эпохой утонченной европейской эстетики и поисков красоты в искусстве.

Память о человеке-символе

Бьерн Андерсен останется в истории кино не только как актер, но и как культурный феномен — человек, в котором соединились уязвимость, поэтичность и трагизм.
Его образ стал символом мимолетной красоты, а судьба — напоминанием о цене славы и одиночестве, которое нередко скрывается за идеальным лицом.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь