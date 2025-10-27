Скончался «самый красивый мальчик ХХ века» актер Бьерн Андерсен

Қазақ тіліне аудару

На 70-м году жизни умер шведский актер и музыкант Бьерн Андерсен — человек, чье лицо стало символом эпохи. О смерти артиста сообщило издание Dagens Nyheter, не уточнив причину кончины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: соцсети

Ушел культовый актер и музыкант из Швеции

Андерсен был одной из самых загадочных фигур европейского кино 1970-х годов. Его имя навсегда связано с фильмом, который сделал его знаменитым на весь мир.

Мировая слава после «Смерти в Венеции»

Бьерн Андерсен получил международное признание после роли Тадзио в культовой итальянской картине «Смерть в Венеции» (1971), снятой режиссером Лукино Висконти.

Висконти, поражённый внешностью юного актера, назвал его «самым красивым мальчиком XX века» — фразой, которая стала частью культурной истории.

После выхода фильма Андерсен мгновенно превратился в символ утраченной юности и вдохновения, став музой для художников, режиссеров и дизайнеров по всему миру.

Герой документального фильма о своей судьбе

В 2021 году шведский режиссер Кристиан Петри снял документальную ленту «Самый красивый мальчик в мире», где Бьерн Андерсен стал центральным героем.

Фильм рассказывал о сложной судьбе актера, его внезапной славе и тяжелых последствиях ранней известности. Сам Андерсен откровенно говорил о том, как культ его внешности повлиял на его личную жизнь и психическое здоровье.

Именно Кристиан Петри сообщил о смерти артиста, подчеркнув, что Андерсен прожил непростую, но честную жизнь, оставаясь верным себе и искусству.

Музыка, кино и уединение

Помимо актерской карьеры, Бьерн Андерсен занимался музыкой, писал песни и время от времени появлялся на телеэкране.

В последние годы он вел уединенный образ жизни, редко давал интервью и предпочитал не напоминать о славе юности.

Тем не менее, его имя продолжает ассоциироваться с эпохой утонченной европейской эстетики и поисков красоты в искусстве.

Память о человеке-символе

Бьерн Андерсен останется в истории кино не только как актер, но и как культурный феномен — человек, в котором соединились уязвимость, поэтичность и трагизм.

Его образ стал символом мимолетной красоты, а судьба — напоминанием о цене славы и одиночестве, которое нередко скрывается за идеальным лицом.